CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kan Değişimiyle Hayata Tutunan Minik Özgür Sarı ile Buluştu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kan Değişimiyle Hayata Tutunan Minik Özgür Sarı ile Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kan Değişimiyle Hayata Tutunan Minik Özgür Sarı ile Buluştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, doğum öncesi kan uyuşmazlığı tespit edilen ve kan değişimiyle hayata tutunan 9 yaşındaki Özgür Sarı ile buluştu. Özgür Özel, çocukla yakından ilgilenerek onun en mutlu gününü yaşattı.

26.04.2024 18:25
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kalabalığın içinde ulaşan 9 yaşındaki adaşı Özgür Sarı hayatının en mutlu gününü yaşadı. Doğum öncesi kan uyuşmazlığı tespit edilen ve Özgür Özel'in girişimleriyle kan değişimi sağlanan minik bebeği 9 yıl sonra karşısında adaşı olarak gören Özel, çocukla yakından ilgilendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Şahyar Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki adaşı Özgür Sarı, kalabalığa rağmen, Özgür Özel'e ulaşıp 'hoş geldin' demeyi başardı. Özgür Özel'in milletvekili olduğu dönem olan 31 Aralık 2015 yılında doğan Özgür Sarı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dünyaya geldi. Kan uyuşmazlığı nedeniyle, doğar doğmaz kanının değişmesi gereken ve 31 Aralık Yılbaşı tatili nedeniyle doktorların tatilde olabileceğini düşünen anne Raziye ve baba Serkan Sarı'nın, Özgür Özel'e ulaşıp yardım istemesiyle sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ve Özgür adını verdikleri evlatları 9 yıl sonra kendisinin hayata bağlanmasına vesile olan adaşıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alaşehir'e geleceğini duyan anne Raziye ve dede Osman Sarı, tüm kalabalığı delerek, Özgür Özel'e ulaşmayı başardı. Özgür Özel de adaşıyla yakından ilgilenerek sevdi.

Anne Raziye Sarı, "Oğlum karnımdayken kan uyuşmazlığı tespit edildi. Çocuk doğar doğmaz kanının değişmesi gerekiyordu. Doğum 31 Aralı gününe denk geldi. 31 Aralık yılbaşı olduğu için doktor bulamayacağız diye korktuğumuz için eşim Serkan ve dedemiz Osman Sarı, Özgür Özel'e telefon ederek yardım istedi. Özgür Özel bize hemen hastaneye gitmemizi ve danışmanının yardımcı olacağını söylemiş. Bizde hemen yola çıktık. Doktorlar bizi kapıda karşıladı. Hemen hastaneye yatırdılar ve öğlen üzeri doğum oldu. Çocuğumun kanı değişti. Eğer kanı değişmeseydi, bu gün belki hayatta olmayacaktı. Biz telefonla konuştuktan sonra yolda giderken, çocuğumuzun adını 'eli bol, ikram' anlamına gelen Kerem adını verecektik. Özgür Özel'in ilgisi ve yardımlarından dolayı, çocuğumun sağlıklı bir şekilde doğması üzerine adını Özgür koymaya karar verdik. Çocuğumuz sağlıklı doğdu, kanı değişti, hayata tutundu, bizde adını Özgür koyduk. Bu günde Özgür Özel'le buluşturduk." dedi.

Özgür Sarı da adını aldığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kavuştuğu ve konuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kan Değişimiyle Hayata Tutunan Minik Özgür Sarı ile Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kan Değişimiyle Hayata Tutunan Minik Özgür Sarı ile Buluştu - Son Dakika
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