CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kilis\'te Seçim Başarısını Kutladı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin adayı olan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'e destek verdikleri için Kilis halkına teşekkür etti.

Gaziantep Havalimanından karayolu ile Kilis'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep milletvekilleri ile belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı.

Öğle saatlerinde Kilis'e gelen Genel Başkan Özel, ilk olarak partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Genel Başkan Özel, daha sonra Kilis Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen tarafından karşılanan Özel, belediye önünde bekleyen partilileri ve vatandaşları selamladıktan sonra belediye binasına geçti. Belediye binası önünde bekleyen partilileri ve vatandaşları selamlayan Genel Başkan Özel, kendisini bekleyen partililere ve vatandaşlara hitap etti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'i 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Genel Başkan Özel, "Kilis Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinde izleyenlerin gözlerine inanamadığı, duyanların kulaklarına inanamadığı bir şekilde Kilis'te seçimi kazandık. Bizim ilk baştan beri bildiğimiz kazanacağına, başaracağımıza inandığımız bir seçim sonucunu çok erken saatlerde Türkiye'ye müjdeledi. CHP Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecene destek veren, sosyal, milliyetçi, muhafazakar demokratlara ve bize oy veren bütün demokratlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kilis Belediyesi'ni kazanacaklarına inandıklarını belirten Genel Başkan Özel, "81 ilden ilk kazanılan belediye haberini verdiği için, daha sonra o gece 412 belediyenin zafer haberini aldık ama siftahı yaptıkları için, bereketi getirdikleri için tüm Kilis halkına teşekkür ediyorum. Genel seçimlerde inşallah Kilis'te milletvekilleri seçerek yine siftahı Kilis'ten yaparak hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Kilis'e çok hizmet yapmak isteyen, çok inançlı, çok kararlı bir belediye başkanımız var. Sorunlar büyük, teker teker hepsini çözmeye uğraşıyor. Gelecek haftadan itibaren büyük bir seferberlikle asfalt seferberliğini başlatıp şehrin en önemli beklentisini yerine getirmeye başlıyor, kendisini kutluyorum. Bugün yapacağımız açılışlar 1 Ocak'ta öğrenci alacak kreşimiz ve yine bugün açılışını yapacağımız emekli evimiz geçmiş dönemde eksik bırakılan bütün projeler hayata geçecek" diye konuştu.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Kilis'e okul yapma sözü verdiklerini belirten Genel Başkan Özel, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceğimiz okul yerine bir başka büyük projemizi hayata geçireceğiz. Eski hal binasının olduğu yere Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kongre Merkezini yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KİLİS