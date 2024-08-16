CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırılan ayağına takılan atel ile Meclis'e geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırılan ayağına takılan atel ile Meclis'e geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırılan ayağına takılan atel ile Meclis\'e geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'na, dün kırılan ayağına takılan atel ile katıldı.

16.08.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'na, dün kırılan ayağına takılan atel ile katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Genel Kurulu'nda dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı oturuma katılmadı. Bununla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'n ayağının kırıldığını açıkladı. Özel, bugün TBMM Genel Kurulu'nda AYM'nin Can Atalay kararının görüşüleceği olağanüstü toplantıya katılmak üzere Meclis'e geldi. Ayağındaki kırığın sabit kalması için takılan atel ile sendeleyerek yürüyen Özgür Özel, Genel Kurul salonuna geçti.

'BASİT BİR EV KAZASI'

Özel, sağlık durumunu soran muhabirlere, "Gördüğünüz gibi" yanıtını verirken; geçirdiği kazaya ilişkin, "Basit bir ev kazası, merdivenin son 2 basamağında kayınca düşmemek için yan basmışım. Tarak kemiklerimiz zedelendi. Ameliyatlık durumum yok. Maalesef Genel Kurul'a dün katılamadım. Bu oturumdan sonra tekrar doktora gideceğiz, bir film de burada çekilecek. Ondan sonra belli olacak. Herhalde 2-3 hafta sürer" dedi.

Kaynak: DHA

Anayasa Mahkemesi, Tbmm Genel Kurulu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırılan ayağına takılan atel ile Meclis'e geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:14 Abdülkerim Bardakcı’ya komik teklif Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
21:53 Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 16:31:32. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırılan ayağına takılan atel ile Meclis'e geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement