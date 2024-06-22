CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da depremzedelerle buluştu

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel deprem bölgesi Malatya'da, konteyner kent ziyaretinde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere deprem bölgesi Malatya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yazıhan ile Doğanşehir ilçe ziyaretlerinin ardından beraberindeki heyetle birlikte Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Rönesans Konteyner Kenti ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Özel, deprem bölgelerindeki en büyük sonunun barınma olduğunu söyledi.

"Deprem bölgelerindeki tüm illerde ortak sorun barınma"

Rönesans Konteyner Kentte, yaklaşık 60 özel çocuğun ailesiyle birlikte bölgede yaşadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Depremden en çok etkilenen 4-5 ilde durum aynı. En büyük sıkıntı barınma sorunu. Malatya'daki tüm özel çocuklar ailesiyle birlikte bu konteyner kentte. 60-70 özel çocuk burada yaşıyor. Bu çocukların ayrı bir yere alınması gerekiyor. Haluk Levent ile görüştüm 15 gün içerisinde Malatya'ya gelerek Milletvekilimiz Veli Ağbaba ile birlikte konuya çare olmaya çalışacak. Ama bu işin Haluk Levent'e söylenmesi yerine devleti yönetenler üzerlerine düşeni yapsa daha doğru olacak" diye konuştu. - MALATYA