CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mersin\'de Esnaflarla Buluştu

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Özel, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Hastane Caddesi'ndeki ziyaret sırasında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Özel, bir kuyumcuya da girdi.

Asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerektiğini ifade eden Özel, "Biz 30 altında yokuz dedik. Ama ne yaptı, 22 bin 104 lira yaptı" dedi.

Daha sonra bir simitçiyi ziyaret eden Özel, esnafla sohbet etti ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir kadının sorununu anlatması üzerine Özel, kadını bugün yapacakları mitinge davet ederek, "O törende bunların hepsini söyleyeceğim. Orada hep beraber artık bir şey başlatmamız lazım. Bu iş böyle gitmiyor" diye cevap verdi.

Güzergah üzerinde vatandaşlarla sohbet eden Özel'e Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları ve partililer de eşlik etti. - MERSİN