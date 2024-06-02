CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki Çay Mitingi'ne katılmak için Trabzon'a geldi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki Çay Mitingi'ne katılmak için Trabzon'a geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize\'deki Çay Mitingi\'ne katılmak için Trabzon\'a geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek olan Çay Mitingi'ne katılmak üzere havayolu ile Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Özel, Rize'ye gitmek üzere karayoluyla hareket etti.

02.06.2024 12:11
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de bugün düzenlenecek olan 'Çay Mitingi'ne katılmak için havayolu ile Trabzon'a geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çay üreticilerinin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla bugün Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan Çay Mitingi'ne katılmak için havayolu ile Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Özel, selamlama yaptıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek karayolu ile Rize'ye gitti.

Öte yandan, Trabzon hafta sonu CHP'nin eski ve mevcut genel başkanlarını ağırladı. Dün CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenaze programı nedeniyle Trabzon'a gelmiş, kentte seyir terası ve akvaryumu gezmişti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki Çay Mitingi'ne katılmak için Trabzon'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki Çay Mitingi'ne katılmak için Trabzon'a geldi - Son Dakika
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