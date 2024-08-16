CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Görüştü

Politika

ÖZEL, KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'daki kavganın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüştü. Özel, yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu belirterek, Kurtulmuş'tan inisiyatif almasını ve siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat kendisinin başkanlık etmesini istedi. Özel, "Bu şiddeti normalleştiremeyiz. Olayların bu noktaya gelmesi konusunda sizin mutlaka inisiyatif almanız gerekiyor" dedi.

Bir idare amirinin yaptığı saldırının izah edilemez olduğunu ifade eden Özel, yaşananları 'rezalet' olarak nitelendirdi. Özel, Meclis Başkanı'ndan artan şiddete dur demesini, bu konuda CHP'ne düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını, Meclis'teki şiddet olaylarıyla ilgili bir toplantı planlanması durumunda ise bu toplantıya en üst düzeyde katılım göstereceklerini dile getirdi.

ÖZEL; KOÇYİĞİT, KONURALP VE ŞIK'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan olaylarda yaralanan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Yaşananlarla ilgili üzüntülerini ileten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM çatısı altında şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özel, "Eskiden biz çocuklarımızı merak ediyorduk. Şimdi çocuklar bizi merak ediyor bir şey var mı diye. Meclis bu hale geliyorsa, iktidar partisinin öz eleştiri yapması lazım. Saldırganlık kimden gelirse gelsin kabul edilemez; ama tüm yetki elinde olan bir partinin saldırganlaşması tamamen rezalet ve tükenmişliğin itirafıdır" diye konuştu.

Özel, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.