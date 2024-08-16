CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak Genel Kurulu yönetmesini istedi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak Genel Kurulu yönetmesini istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki olaylı oturumun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefon ile arayarak yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti ve Kurtulmuş'tan inisiyatif almasını istedi.

16.08.2024 18:30
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki olaylı oturumun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefon arayarak Genel Kurulu yönetmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki olaylı oturumun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefon ile aradı. Yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, Kurtulmuş'tan inisiyatif almasını ve siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat kendisinin başkanlık etmesini istedi. Özel, "Bu şiddeti normalleştiremeyiz. Olayların bu noktaya gelmesi konusunda sizin mutlaka inisiyatif almanız gerekiyor" dedi.

Bir idare amirinin yaptığı saldırının izah edilemez olduğunu ifade eden Özel, yaşananları "rezalet" olarak nitelendirdi. Özel, Meclis Başkanı'ndan artan şiddete dur demesini, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını, Meclis'teki şiddet olaylarıyla ilgili bir toplantı planlanması durumunda ise bu toplantıya en üst düzeyde katılım göstereceklerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak Genel Kurulu yönetmesini istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak Genel Kurulu yönetmesini istedi - Son Dakika
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