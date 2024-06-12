CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Çiftçileri Buğday Mitingine Davet Etti

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin yaptığı mitinglerle üreticilerin sesi olduklarını belirterek, çiftçileri cuma günü Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Genel Başkan Özgür Özel'in katılacağı buğday mitingine davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cuma günü Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 'buğday mitingi' düzenleyecek. Miting öncesi kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin tarım komisyonu üyeleri Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve CHP İl Başkanı Özgür Taşmerdivenli ile Rumeli İskelesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Partisinin yaptığı mitinglerle üreticilerin sesi olduklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatlarını değerlendirerek, "TÜİK'in açıkladığı yüzde 75 enflasyonun olduğu ortamda, tarımsal girdi maliyetlerinin yüzde 50'lerde olduğu ve yüzde 60'lara yaklaştığı ortamda maalesef 1 lira zam verildi. Bundan sonra şeker pancarı, pamuk ve fındıkta fiyat açıklanacak ama çiftçinin kar edeceği bir fiyat açıklanmasını beklemiyoruz" dedi.

Buğday fiyatlarının çok düşük açıklandığını belirten Adem, "Çiftçi ne yazık ki, ektiğinin karşılığını alamamakta. TMO bu yıl Ukrayna, Rusya'dan 7 milyon ton buğday ithal etti. 5 milyon tonu da silolar almayınca toprak altına konuldu. Toplamda 12 milyon ton buğday ithal etti. Bugün ne kadar satıldığı belli değil. Satış ve alım fiyatı birbirine çok yakın. Ne kadar ürün satıldı, depolarda ne kadar yer var belli değil. Yarın arpasını, buğdayını biçen çiftçi TMO önünde kuyruk oluşturacak, randevu alamayacak. Buğdayını TMO'ya satamayacak. Yeri yok alamıyor. Haklımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Cuma günü bütün çiftçilerimizi buğday mitingine bekliyoruz. Çok kalabalık, tarihi bir miting olacak" diye konuştu.