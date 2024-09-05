CHP Vekilleri Numan Kurtulmuş ile Can Atalay Konusunu Görüştü - Son Dakika
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Politika

CHP Vekilleri Numan Kurtulmuş ile Can Atalay Konusunu Görüştü

CHP Vekilleri Numan Kurtulmuş ile Can Atalay Konusunu Görüştü

CHP grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararının Meclis'te okunması ve Atalay'ın haklarının iade edilmesi gerektiğini ilettiler. Başarır, Meclis'in birçok krizi çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayarak olağanüstü toplantı talep ettiler. Kurtulmuş'un bu konuda kesin bir görüş bildirmediği ifade edildi.

05.09.2024 18:43
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CHP grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. CHP'li Başarır, "Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının Meclis'te okunması, haklarının iade edilmesi gerektiğini söyledik" dedi.

CHP grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Meclis'teki makamında ziyaret etti. CHP'li Başarır, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Başarır, görüşmenin nezaket içerisinde gerçekleştiğini belirterek, "Öncelikle Can Atalay'la ilgili taleplerimizi ilettik. 120 milletvekili imza verdiği takdirde Meclis'in olağanüstü toplanması gerektiğini kendilerine belirttik. Ayrıca bir önceki olağanüstü toplantı talebimiz ile yeni talebimiz arasındaki farkları anlattık. Can Atalay konusunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını ciddi anlamda zedelediğini, Meclis'in bunu hak etmediğini, bugün aramızda olması gereken bir milletvekilinin, maalesef cezaevinde olduğunu, bugünün Türkiye'sinde, hukuk sistemimizde, anayasamızda asla tartışılmaması gereken bir konu olduğunu söyledik. Anayasa Mahkemesi'nin 3 tane net kararı var. Buna yerel mahkemenin ya da Yargıtay'ın direnmesinin hem yargıya hem yasamaya ciddi anlamda zarar verdiğini söyledik. Anayasa Mahkemesi kararının Meclis'te okunması ve Can Atalay'ın haklarının iade edilmesi gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

'OLUMLU, VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU'

Başarır, Anayasa Mahkemesi kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasına rağmen yerel mahkeme veya Yargıtay tarafından dirençle karşılanması durumunda farklı şeylerin tartışılması gerektiğini de görüşmede konuştuklarını ifade etti. Başarır, TBMM'nin birçok krizin çözüm yeri olduğunu Kurtulmuş'a ilettiklerini kaydederek, "Meclis'in, Türkiye'deki tüm sorunları çözebilecek kapasiteye, anayasal duruşa sahip olduğunu belirttik; değerlendireceğini söyledi. Biz umutluyuz. Bu konuda bir kriz daha yaşamak istemiyoruz. Salı günü Meclis olağanüstü toplanmalı ve bu konu konuşulmalı, Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı okunarak Can Atalay'ın hakları iade edilmelidir. 50 dakikalık bir görüşmeydi. Yeni döneme ilişkin de; kavga, şiddet, kötü söz, bunlarla ilgili ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Olumlu, verimli bir görüşme oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Numan Kurtulmuş, umarım İç Tüzük 7'de açıkça bizlere verilmiş bu hakkı uygulayacaktır. Şimdi kararını bekliyoruz" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un olağanüstü toplantıyla ilgili kesin bir görüş beyan etmediğini belirten Başarır, "Uzun uzun biz bu durumu anlattık. Kendisi de zaten olayın aslında vahametin farkında. Umarım doğru bir karar verecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Vekilleri Numan Kurtulmuş ile Can Atalay Konusunu Görüştü - Son Dakika

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