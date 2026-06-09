Özgür Özel: AK Parti\'nin kara düzenine hakkımı helal etmiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, " AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim alet olup yol veriyorsa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplatısı'nda konuştu. Demokrasiye ve sandığa inandıklarını ifade eden Özel, "Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız. Onun için bugün buradaki bu duruş, bu başlangıç ve hep birlikte sürdürdüğümüz bu yürüyüş çok anlamlıdır. Bir gün değildir, bir mevzi değildir, bir zafer değildir. Bir bütünün diğerleri kadar kıymetli bir parçasıdır; vazgeçmemektir, teslim olmamaktır, direnmektir ve bencil bir duyguyla değil; bütün ülkenin geleceğini düşünen bir duyguyla davrananların birlikteliğinin zaferidir. Bugün 9 Haziran. Kardeşim, arkadaşım, yoldaşım Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatının sene-i devriyesindeyiz. Geçen yıl Kurban Bayramı'ydı. Her kurban bayramında olduğu gibi 05.00 gibi kalktık. Birimizden biri öbürünü alırdı. Ferdi geldi, beni aldı. Genel Başkan'dım, Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Hatuniye Camii'ne gittik, bayram vaazını dinledik ve namazımızı kıldık. Kabristana gittik, Manisa Tarzanı'ndan başladık her zaman ve her sene yaptığımız gibi. Aile büyüklerine, her partiden seçilmiş belediye başkanlarının kabirlerine, partimizin ve diğer partilerin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 80 öncesinde hayatını yitirmiş olan il başkanlarına ayırmadan ziyaretlerde bulunduk" diye konuştu.

"AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim alet olup yol veriyorsa hakkımı helal etmiyorum"

Yaşananları kumpas olarak değerlendiren Özel, "Bu yüzden bizim bugün buradaki geçirdiğimiz her gün, sıkı sıkı sahip çıktığımız zincirin her bir halkası, o kopmadığımız her an; memleketi Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden koparacak, Trump istiyor diye onun Ankara'daki temsilcisi öyle tarifliyor diye, 'Buralarda demokrasiye gerek yok, merhametli monarşiler, güçlü tek adamlar lazım. Eskisi gibi Osmanlı'nın son dönem sistemi gibi sistem lazım.' Öbür taraftan, 'Devletin başına bir Türk, bir Kürt, bir Alevi lazım. Öbür taraftan baktığında efendim İttihat ve Terakki gibi batıcılar, muhafazakarlar, milliyetçilerin ittifakını derin devlet kuruyor biz de ona uyuyoruz' deyip bu rezalete ve bu yıkıcı rezalete, bu rejime kasteden niyetlere karşı o zincirleri tutuyoruz. Bugün kopmayan halka, bu halkadır. O yüzden Dikmen kapının önündeki binlere seslenirken de söyledim, teşekkür ederken de söyledim. Size de söylüyorum. Siz bugün Türkiye'yi kuruluş ayarlarından, Gazi Mustafa Kemal'in emanetinden koparmaya çalışanlara karşı o kopmayan halkasınız, o kopmayan halkasınız. Genel Merkezde o kara günü yaşatanlara, hem de bugün bu Meclis'in altında cüret edilen bu meseleye, o kötücül akla, o AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkım, hakkımı helal etmiyorum" dedi.

"Bu millet paralelin kim olduğunu bilir"

CHP'nin bir binadan ibaret değil bir anlayıştan ve inançtan var olduğunu belirten Özel, "Bir paralel CHP varmış. Bizim Meclis'i paralel genel merkez olarak yapmamız kabul edilemezmiş.' O yüzden burası da zapt edilmeliymiş. Biz genel merkezden Meclis'e yaptığımız yürüyüşte bu zihniyeti arkamızda bıraktık. Eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış bu çirkin zihniyeti geride bıraktık, onlara bıraktık ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir binadan ibaret değil bir anlayıştan, bir inançtan, gerekirse bir inattan ibaret olduğunu ve bunun bu ülkenin son umudu olduğunu; son kalenin bir bina, kapısı çatısı değil son kalenin Cumhuriyet'e inananların yüreğindeki olmayan korku duygusu, var olan mücadele duygusu olduğunu söyledik. Bu millet paralelin kim olduğunu bilir. Bu millet emniyet müdürü varken, emniyetteki emniyet imamının paralel olduğunu bilir. ya da bu millet seçilmişler varken, atanmış paralelleri bilir. Bu millet paralel devleti kim atadıklarına yönetirdi ve seçilmişler onlara teslim olursa nasıl kukla gibi kaldılar, direnenlere ya da o paralele teslim olmayanlara ne kötülükleri yapıldığını da bu grup da bilir, bu millet de bilir" şeklinde konuştu.

"Aklı selim herkes CHP kurultayını yapmalıdır diyor"

Tarihi bir eşikte olduklarını ifade eden Özel, "Bu eşik artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştir. Ümit ediyorum butlan kararından, partiye yapılan saldırıdan ve bugün burada cüret edilen meseleden sonra; bir aklı selim hakim olur ve bu kritik eşik geri dönülmez bir şekilde aşılmaz. 2 milyon üyemiz var, 2 bin kurultay istemeyen, 'Seçilmiş yönetsin' demeyeni bulamazsınız. O biniyle de bayramlaşma yapalım, o binini getirelim grup yapalım, o binini getirelim ki 'Çıkar CHP kimliğini' desen 200 tane kimlik çıkmaz. Binaya girip şey diyor, 'Tam bir CHP'li oldum' diye yanındakine şaka yapanlarla, o bin bindirilmiş ve gezdirilmiş kıtayla ne kurultay yapabilirsiniz ne bayramlaşma ne grup toplantısı ne başka bir şey. O yüzden herkesin artık nasıl bir eşikte olduğumuzu görmesi lazım. Bütün muhalefet partileri 'Derhal kurultay yapılmalıdır' diyor. CHP'yi kayırmak için demiyorlar bunu. Kendilerinin de tabii olduğu bu sistem ortadan kalkarsa, demokrasi ortadan kalkacağı için söylüyorlar. Bütün siyasi partiler, barolar, barolar birliği, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı'nın belli bir evreye kadar bu konuyla ilgili söylediği değerlendirmeler, AK Parti'de geçmişte önemli görevler yapmış ya da şimdi uçak kalktıktan sonra arkadaşlarımızla konuşan aklı selim herkes 'Ya ne yapıyoruz biz?' diyor. 'Ne yapıyoruz? CHP kurultayını yapmalıdır ve CHP seçilmiş bir yönetimle yoluna devam etmelidir diyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA