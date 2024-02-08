CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Türkiye'de ekonomiyi idare edemeyen bir iktidar var - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Türkiye'de ekonomiyi idare edemeyen bir iktidar var

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Türkiye\'de ekonomiyi idare edemeyen bir iktidar var

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon tahminlerini eleştirerek, Türkiye'de ekonomiyi idare edemeyen bir iktidar olduğunu belirtti. Başarır, ayrıca gelir dağılımındaki eşitsizliğin tarihi rekor kırdığını ve zenginlerin daha da zenginleştiğini, fakirlerin ise daha da yoksullaştığını ifade etti.

08.02.2024 17:48
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon tahminlerini açıkladı. Yüzde 36 olarak tahminini söyledi. Türkiye'de ekonomiyi idare edemeyen bir iktidar var ve böyle giderse kısa bir süre sonra bir Merkez Bankası Başkanı daha göreceğiz" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, geçen haftaki Türkiye İstatistik Kurumu açıklamasına göre gelir dağılımındaki eşitsizliğin tarihi rekor kırdığını ve tarihin en yüksek seviyesine çıktığını söyledi. Başarır, açıklamasında, "TÜİK'e göre bile en zengin yüzde 20, ülke gelirleri toplamının yüzde 49,8'ini alırken, en yoksul yüzde 20 kesimin aldığı pay ise yüzde 5,9. Bu utanç verici bir manzaradır. Maalesef zengin çok daha zenginleşirken fakirin, yoksulun çok daha yoksullaştığını, bu aradaki makasın, uçurumun günden güne açıldığını görüyoruz. Peki bunun sebebi nedir? Vergileri, sigortaları yoksuldan kat kat fazla alırken, bu ülkede 21B'ye göre adrese teslim ihale alanlardan ne vergi, ne sigorta primi alındı; istisnalar getirildi. Vergide adaletsizlik son yılların en yüksek oranına ulaştı. İşte zengin çok daha zenginleşirken fakir fakirleşti" dedi.

'BU TAHMİNİN TUTMAYACAĞINI KENDİSİ DE BİLİYOR'

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugünkü açıklamalarını da değerlendiren Başarır, "Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı. Oranın aynı şekilde artacağını, yani yüzde 36 olarak tahminini söyledi. Bu tahminin tutmayacağını kendisi de biliyor, biz de biliyoruz, 85 milyon da biliyor. Baktığımız zaman Cumhuriyet tarihinden bu zamana kadar kaç tane Merkez Bankası Başkanı değişmiş; son 5-6 yılda kaç tane değişmiş? Beyefendiye Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor. Çünkü ekonomiye, verilere, TÜİK'e, enflasyona, faize kendisi karar veriyor. ve Merkez Bankası başkanları da maalesef yaptıkları tahminlerle kamuoyunda gülünç duruma düşüyor. Bu tahminleri yapan başkana sormak isterim; asgari ücreti daha yakın bir zamanda 17 bin 2 lira olarak belirlediniz. Ama o günden bugüne kadar asgari ücret 15 bin 934 liraya geriledi. 10 bin lira, en düşük emekli maaşı olarak belirlendi. 1 ay olmadı, görüyoruz ki 9 bin 372 liraya düştü. Yani Türkiye'de ekonomiyi idare edemeyen bir iktidar var ve böyle giderse kısa bir süre sonra bir Merkez Bankası Başkanı daha göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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