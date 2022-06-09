CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine ilişkin, " Türkiye, artık insanlara, siyasete inançları, etnik aidiyetleri, yaşam tarzı üzerinden bakılmadığı bir güne evirildi. Bunda CHP'nin büyük katkısı vardır. Türkiye'de artık Sünni'ymiş, Alevi'ymiş, bunlar şehir efsanesi." dedi.

Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Adalet Komisyonu'nda bugün "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanacağını anlattı. Bu teklifi kabul etmediklerini belirten Altay, "Türkiye'de basın özgürlüğüne vurulmuş bugüne kadarki en ağır darbedir. Bu, basını susturmaktır, AK Parti'ye biat etmeyen hiçbir medya organını yaşatmama projesidir." sözlerini sarf etti.

Haber almayı ve haberleşmeyi ekmeğe benzeten Altay, "TÜİK, soframızdan ekmeğimizi çalıyor. Şimdi İletişim Başkanlığı da haber alma hakkımıza ipotek koyuyor, engelliyor." ifadelerini kullandı.

Engin Altay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dolar/TL kuru için en düşük seviyeyi gördüğü yönünde mart ayında yaptığı açıklamayı anımsatarak aradan geçen süre zarfında doların TL karşısındaki değerinin 14,80'den 17,20'ye çıktığını söyledi. Altay, "Sayın Nebati bu dip nerede, ne zaman dip olacak?" sorularını yöneltti.

Birçok ülkenin para birimi dolar karşısında değer kazanırken Türk lirasındaki değer kaybının her geçen gün arttığına işaret eden Altay, bu durum nedeniyle Türkiye'nin, kendi vatandaşları için cehennem, yabancılar için cennet olduğunu savundu.

CHP'li Altay, Türkiye'nin, enflasyon oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını ifade ederek "Bizden kötü 5 ülke var, millet bunların yarısının yerini haritada bile bilmez. Bizi kıskanan Avrupa'da, yüzde 73 ile birinciyiz. Beyefendi pişkin pişkin çıkıp 'Enflasyon yok, hayat pahalılığı var.' diyebiliyor." şeklinde konuştu.

Konut kira bedelinde artış oranının yüzde 25'i geçememesine ilişkin düzenlemeyi hatırlatan Altay, "Kiralardaki artış maalesef yüzde 100'lerde. Bu tabloda kiracı ve ev sahibi mağdur. Sadece kirayla geçinen ev sahibi de sadece asgari ücretle geçinen ve yarısını kiraya veren vatandaş da var. Nasıl olacak bu iş? Ucubelik devam ediyor." dedi.

Açlık sınırının 6 bin 18 lira olduğunu kaydeden Altay, "Asgari ücretle arasında 2 bin liralık bir açık var. Asgari ücretle geçinen milyonlardan bahsediyoruz. Daha önümüzde 6 ay var. Açlık sınırı 6 bin 18 lirayken bu insanların 4 bin 253 lirayla yaşamaları mümkün değil Erdoğan. Buna bir çare hep beraber bulacağız. Gel ah, vebal alma, milleti aç açık bırakma. Temmuz ayında asgari ücreti yeniden belirlemek ve 6 bin lira yapmak zorundayız. Yok başka çaresi. Patlar insanlar" ifadelerini kullandı.

İktidarın 2023 yılına ilişkin ekonomik vaatlerini sıralayan ve hiçbirini gerçekleştiremediğini söyleyen Altay, AK Parti'nin ya bu vaatlerle vatandaşı kandırdığını ya da hedeflerini tutturamadığını savundu.

Altay, partisinin iktidara gelmesi halinde hayata geçirecekleri faaliyetleri anlattı.

"Adaylık konusu, 6'lı masanın takdiri"

Altay, basın mensuplarının İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Milletvekillerinin böyle kişisel kanaatleri olabilir ama böyle hassas konularda partiyi bağlayacak şekilde söylemek, onların kendi için bir sorundur, tartışırlar, konuşurlar, onu bilmem. CHP olarak siyasetin yaşam tarzı, inanç ve etnik aidiyet üzerinden yapılmasının bedelinin çok ağır olduğunu bilen bir partiyiz. Türkiye, artık insanlara, siyasete inançları, etnik aidiyetleri, yaşam tarzı üzerinden bakılmadığı bir güne evirildi. Bunda CHP'nin büyük katkısı vardır. Türkiye'de artık Sünni'ymiş, Alevi'ymiş, bunlar şehir efsanesi. Kimsenin mezhebi, inancı ve yaşam tarzıyla bir derdi yok. Türkiye bu işi aşmıştır. Adaylık konusu, 6'lı masanın takdiridir. CHP'nin bu konudaki tutumu da bellidir."