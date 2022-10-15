CHP Grup Başkanvekili Altay: "Ulusumuzun başı sağ olsun" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Altay: "Ulusumuzun başı sağ olsun"

15.10.2022 14:33
CHP Grup Başkanvekili Altay: "Ulusumuzun başı sağ olsun"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle Bartın'ın Amasra ilçesine geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle Bartın'ın Amasra ilçesine geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan CHP heyeti, Amasra ilçesine geldi. Maden ocağındaki patlamaya ilişkin bilgi alan heyet, daha sonra kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Grup Başkanvekili Engin Altay, "Hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Daha sonra bizler de ayrı ayrı cenaze törenlerine katılarak cenaze sahiplerinin acılarını paylaşacağız. Ulusumuzun başı sağ olsun. Bu son olsun diyoruz. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem bölgenin hem de tesisin yaraları bir an önce sarılır. Böyle kazaların tekrar edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması hususunda hem meclis hem de yürütme organı olarak daha yüksek duyarlı bir şekilde hareket eder diye umuyoruz" diye konuştu. - BARTIN

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu! Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bartın, Amasra, Maden, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Altay: 'Ulusumuzun başı sağ olsun' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:04 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere
17:02 Bartın'da yaşanan maden ocağı patlamasında ölen madencinin ablası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı?
16:45 Lukaşenko'nun "Ukrayna bize saldıracak" sözleri sonrası Rus kuvvetleri Belarus'a ulaştı
16:33 Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar
16:09 Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız
15:48 Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak
15:42 Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti
15:40 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden Billur Kalkavan'a veda...
15:34 Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü
15:20 FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 17:32:11. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Altay: "Ulusumuzun başı sağ olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement