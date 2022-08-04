CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

04.08.2022 12:39

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sadece KPSS'nin değil, yakın zamanda yapılan tüm sınavların araştırılması ve şaibe olup olmadığının ortaya çıkartılması gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sadece KPSS'nin değil, yakın zamanda yapılan tüm sınavların araştırılması ve şaibe olup olmadığının ortaya çıkartılması gerektiğini söyledi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzurum ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

Erzurumlu vatandaşların en büyük şikayetinin işsizlik olduğunu belirten Özkoç, iktidara geldiklerinde Erzurum'un özel bir ekonomik kalkınma bölgesi olacağını, ilde fabrikaların açılacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun 100 milletvekiliyle 9 Ağustos'ta Edirne'yi ziyaret edeceğini de aktaran Özkoç, "Nereye gidersek gidelim insanlar 'Artık yetti.' diyor. Büyük bir sıkıntı içindeler. Bu iktidara karşı güven tamamen bitmiş durumda." dedi.

2022 KPSS lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialara da değinen Özkoç, şunları kaydetti:

"AKP iktidarı ÖSYM gibi dünya çapında kusursuz sınav yapan bir kurumu artık itibarsız bir hale getirmiştir. KPSS sınavındaki iddiaların araştırılmasını istiyoruz. Bu araştırmanın namuslu, dürüst ve doğru bir şekilde yapılmasını istiyoruz. ÖSYM içerisinde bir şebeke var mı? Bu araştırmalıdır, bunu bilmek istiyoruz. ÖSYM içerisindeki sorumlular bir an önce tespit edilmeli ve bu emek hırsızları şiddetli bir şekilde cezalandırılmalıdır. Sadece KPSS değil yakın zamanda yapılan tüm sınavlar yeniden araştırılmalı ve şaibe olup olmadığı ortaya çıkartılmalıdır. Sınava bir kere şaibe düşmüştür, KPSS genel kültür genel yetenek sınavı iptal edilmelidir."

"Erdoğan, verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi"

Özkoç, TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladığını, tüketici enflasyonunun temmuz ayında yüzde 79,60'a yükseldiğini anımsatarak "Temmuzun zam şampiyonları listesinde ilk sırada ilaçlar geliyor. İnsanlar kendi sağlıklarıyla ilgili tedbir alırken bile büyük bir sıkıntı içerisine düşüyorlar. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile tüketici enflasyonu 1988 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyede. Milletimiz bugün hayat pahalılığı altında inim inim inliyorsa bunun tek bir sorumlusu var, Recep Tayyip Erdoğan. Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi." değerlendirmesini yaptı.

Son 4 yılda Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'nın birçok defa değiştiğini dile getiren Özkoç, "Son Hazine ve Maliye Bakanı ise evlere şenlik. Kendinizle alay edilmesinden gerçekten rahatsız oluyorsanız 'böyle bir Maliye Bakanı ekonominin başına neden getirilir?' diye hesap sormanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Engin Özkoç, kimsenin Türkiye'den umudunu kesmemesi gerektiğini belirterek "Her konuda Türkiye'nin yetiştirdiği, cumhuriyetin yetiştirdiği değerli insanlar var. Doğru insanlarla çalışan bir iktidar göreve gelecek, liyakatli insanlarla çalışan bir iktidar göreve gelecek. Milleti küçümseyen, milletle dalga geçen değil, kendi milletini ciddiye alan, milletine hizmet etmek isteyen bir iktidarla Türkiye güçlü bir hale gelecek." diye konuştu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin, asgari ücretin yükseltilmesinde, KYK borçlarının faizlerinin kaldırılmasında büyük katkısı olduğunu söyleyen Özkoç, "Biz iktidara gelmeden söylediklerimizle iktidara yön veren bir muhalefetiz, iktidara geldiğimizde amacımız en kısa zamanda Türkiye'yi layık olduğu itibarlı ülkeler seviyesine çıkarmaktır." dedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Türkiye, KPSS, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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