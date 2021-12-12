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CHP Grup Başkanvekili Özel, Ordu'da İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, Ordu'da İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

12.12.2021 16:32
CHP Grup Başkanvekili Özel, Ordu'da İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Sonunda bir masa kurulacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Sonunda bir masa kurulacak. Liderler kendi yönetim kurullarından aldıkları yetkiyle bir araya gelecekler, belki bir kaç kez oturacaklar. En doğru kararı vererek Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye'yi yeniden demokrasiye taşıyacak, Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak üzere bir büyük ittifakın, bir demokrat cumhurbaşkanı adayını belirleyecekler." dedi.

Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Ordu İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019 yılının, doların 6 lira psikolojik sınırını aşmasının derdiyle geçtiğini, herkesin gözünün televizyonun sağ köşesinde yazan dolarda olduğunu söyledi.

Özgür Özel, 2019 yılında yapılan yerel seçimde bir talimatla 128 milyar doların yok olduğunu iddia ederek, "Bunu sorduğumuzda önce sustular, sonra inkar ettiler. Biz bu durumu her yere astık ama en nihayetinde mahkeme kararıyla toplattılar. Ama bir gerçek var. O, 128 milyar dolar yok oldu." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fındıkla ilgili ifadelerine değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Bey, Şanlıurfa'da fıstık diyeceğine fındık dedi. Bunu neden dedi? Bu Ordu'da da çok konuşuluyor. Bunun iki tane müsebbibi var, şu anda burada karşımda oturuyor (CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel). Mutlaka Ordu'ya gelmelisiniz, fındık yürüyüşü yapacağız, tamam. Ordu'ya gelin, fındık mitingi yapacağız, tamam. Fındığa ilk fiyatı biz açıklayalım, 2019 yılında 25 lira diyelim, tamam. Fındık fiyatını eleştir, tamam. Sen konuşunca fındık artıyor, tamam. Fındık, fındık, fındık derken Kemal Bey fıstık diyeceği yerde fındık dedi. Vallahi bu ikisinin yüzünden, vallahi sizin yüzünüzden. Bir ürün bu kadar gündemde tutulabildi, bir muhalefet partisi, bir şehrin ürününe bu kadar pozitif katkı sağladı. Tabii ki 23 liradan elden alınmış olması büyük bir ayıp. Ama bugün 32 liraya fiyatın gelmesi noktasında bir başka örnek yoktur."

Özel, fındıkla ilgili verilen mücadelenin de son derece önemli olduğunu belirterek, "Sonuç itibarıyla bu para fındık üreticisine yük diye verilmiyor, tut diye veriliyor. O parayı elinde tutunca gidiyor esnafta harcıyor. Esnafın malı boşalınca yenisi üretiliyor. Yani Ordu'nun ve ülkenin bütün çarkları dönüyor." diye konuştu.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, şu anda en baş muhaliflerden biri olduğunu anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Seçimden önce bize ağzına geleni söyleyip 'Ben Cumhurbaşkanımın arkasındayım, gideyim, beni çok sevecek' diyen Cemal Enginyurt, gitti, dünyanın kaç bucak olduğunu gördü. O gidip fındığa fiyat alırmış, o gidip şöyle yaparmış, böyle yaparmış. Geldi Ankara'yı gördü. Şimdi en baş muhaliflerden birisi oldu. Cemal Enginyurt'a hem 'Günaydın', hem 'Hoş geldiniz' demek lazım. Bu kadarını da söyleyelim. Bütün iftar yemeklerinde, 'Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza parmak salladı, ben gideceğim, o parmağı kıracağım' diyordu. Geldin ne oldu, gönlün kırıldı şimdi muhalefet oldun. Hoş geldin, Cemal Bey hoş geldin."

Herkese Kovid-19'a karşı aşı olmaları ve maske takmaları çağrısını dile getiren Özel, "Herkes kurallara uysun. Aksi takdirde büyük bir felaket bizi bekliyor olabilir. Bu son derece önemli." görüşünü paylaştı.

Partililere suni tartışmaların içerisine düşmemeleri çağrısında bulunan Özel, şunları kaydetti:

"O konu da şu; 'Cumhurbaşkanı adayınız kim' sorusu. Bu sorunun cevabını duyduğunuzda sizi Özgür Özel olarak temin ederim, şunu söyleyeceksiniz. Bunu ben değil de bulunduğu makamdan bu partinin kurucusu görseydi ve duysaydı, diyecek ki 'İşte benim Cumhuriyetimin 100. yılı. İşte benim Cumhurbaşkanım'. Öyle bir adayımız olacak. Ama o güne kadar aday tartışmalarının üzerinden devam etmeyin. Sonunda bir masa kurulacak. Liderler kendi yönetim kurullarından aldıkları yetkiyle bir araya gelecekler, belki birkaç kez oturacaklar. En doğru kararı vererek Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye'yi yeniden demokrasiye taşıyacak, Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak üzere bir büyük ittifakın, bir demokrat cumhurbaşkanı adayını belirleyecekler. O güne kadar 'Aday kim' diye sorana cevabım şudur; 'Aday kim' diye soran kimse, 'Aday sensin' diyeceğiz."

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı, Özgür Özel, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, Ordu'da İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Özel, Ordu'da İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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