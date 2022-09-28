"Masaya biz de aday getirebiliriz" diyen İYİ Parti lideri Akşener'de CHP'den yanıt geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Altılı masanın noter olma görevi yok. Aday konusu belli bir noktaya geldikten sonra çözümlerimizi ortaklaştıracağız. Masaya biz de aday getirebiliriz. Aday CHP'li de olabilir. Kazanmak önemli" açıklamalarına CHP'den ilk yanıt geldi.

''SÖYLEMLERDE ÇELİŞEN BİR DURUM YOK''

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Genel Başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur. Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsaydı bunları söylerdi. Altılı masanın kurulduğunu söylüyor ve ona önem atfediyorsanız o masanın karar verici olduğunu söylersiniz. Sizin söylediğiniz noterler karar verici değillerdir, önüne neyi götürürseniz onu damgalar 'aslı gibidir' yapar'' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel.

''KARAR VERİCİ ALTILI MASADIR''

Özel karar vericinin altılı masa olduğunu vurgularken, ''Karar vericinin altılı masa olduğuna göre ki bunu sayın genel başkan defalarca söylüyor. O altılı masanın belirleyeceği aday 13'üncü cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla genel başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur. Ayrıca altılı masanın toplantısına 4 ay yok 4 gün var. 4 gün sonra 6 liderin oturup konuştuktan sonra nasıl bir sonuç bildirgesi yayınlayıp altına hangi imzaları atacağına bütün Türkiye görecek'' açıklamalarını yaptı.