CHP'li Özel: İmam hatiplilerle ilgili maksadını aşmış bir espri - Son Dakika
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CHP'li Özel: İmam hatiplilerle ilgili maksadını aşmış bir espri

25.08.2022 17:27
CHP'li Özel: İmam hatiplilerle ilgili maksadını aşmış bir espri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin, "Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir, espri de olsa şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı, bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin, "Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir, espri de olsa şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı, bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına eleştiri getiren Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylediği her rakamı teyit etmek lazım. Bunun düpedüz bir yalan olduğunu bilmeyen yok da bu metinler yabancı dile çevriliyor. Bütün ülke başkentlerine gidiyor. Nasıl biz takip ediyoruz; 'Dünyanın diğer ülkelerinde neler konuşuluyor, neler oluyor?' Bunu görenler, 'Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir ülke ki başındaki bu kadar fütursuz yalan söylüyor ve milletinin aklıyla alay ediyor, halkını enayi yerine koyuyor' diye düşünüyorlardır" diye konuştu.

'SINAVI İPTAL ETMEKLE BU İŞTEN KURTULAMAZSINIZ'KPSS soruşturmasının unutturulmaması gerektiğine dikkat çeken Özel, "KPSS sorularının çalındığı, bilindiği, bilindik soruların sorulduğu, birilerine torpil yapıldığı ortaya çıktı. Suçüstü yakalandılar, Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdiler. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nı, Devlet Denetleme Kurulu harekete geçirdi. Soruşturma yürütülüyor, inşallah ama Savcı Bey ketum. Arada bir bilgilendirme yap, ne aşamadayız? Zamanında bu ülkenin subaylarını sabahın köründe, bu ülkenin kahraman askerlerini kumpaslarla toplarken sabah, öğle, akşam bildiri geçiliyordu. Bu soruşturma da ne aşamada biz bilelim. Yok, tık yok. Bir tek sınavı iptal etmekle bu işten kurtulamazsınız. Geçmişte yaptığınız sınavların, sadece bir sınavda mı yaptınız bunu, bin çeşit oyun var, hepsinin incelenmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.'MAKSADINI AŞMIŞ BİR ESPRİ'Özgür Özel, şarkıcı Gülşen'e, imam hatiplilere ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasının anımsatılması üzerine, şu açıklamada bulundu:

"İmam hatipler, diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren yasayla kurulmuş, CHP döneminde kurulmuş ve dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eliyle ve denetimiyle öğretecekleri yetiştirmek üzere kurulmuş okullar. Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir, espri de olsa, şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı, bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri. Çok rahatsız edici şekilde insanların kalbini kırdı. Hızlı bir şekilde telafi edileceğini ümit ediyoruz. Biz de takip edeceğiz."


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CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Özgür Özel, Gülşen, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özel: İmam hatiplilerle ilgili maksadını aşmış bir espri - Son Dakika

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