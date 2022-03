CHP Grup toplantısı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Torba kanun uygulamalarına son vereceğiz. Kaldıracağız tamamen. Baro bir tanedir. Türkiye Belediyeler Birliği'ni de mi parçalayacağız? Aynı zeminde olmak varken, neden kutuplaşıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, partilerinin her türlü eleştiriye açık olduğunu söyleyerek, "Biz ülkemize demokrasiyi getirmek istiyoruz sevgiyi barışı getirmek istiyoruz. En büyük arzumuz bu. Tarihin bize yüklediği önemli görev var bu görevi yerine getirmemiz lazım. İnşallah hep birlikte görevi yerine getireceğiz. Devlet nasıl çalışmalı, devletin kuruluşunda acı vardır, göz yaşı vardır, şehitler, gaziler vardır. Biz devletimizi kurduk, devlet nasıl çalışmalı üzerinde durmamız lazım. Birden fazla çark vardır. Her çark öngörülen şekilde döner. Devletin çalışması da böyledir. Eğer bunlar saat gibi dengeli çalışıyorsa umut vardır. Belçika'da aylarca hükümet kurulamadı. Bir Allah'ın kulu çıkıp da mahvolduk demedi. Devletin kurumları zaten çalışıyordu. Almanya'da bekledi, koalisyon için hiç bir Alman yatırımcı şunlar kesildi demedi. Her şey kendi kurallarına göre çalışıyor. devletin kendi kurumları var herkes görevini yerine getirince sorun olmaz. Devletim yapısı böyle olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ukrayna krizine ilişkin olarak, "Malum hemen yanımızda Karadeniz'de savaş ya da çatışma var. Bu olay olduğunda Denizli'deydik. Toplantı öncesi Grup Başkanvekilini aradım. TBMM'yi toplanması lazım acilen. Akşener'i aradım, aradım onlara ifade ettim. Milli iradenin bu merkezinde görev yapanların bilgi sahibi olması lazım. Burnumuzun dibinde olay varsa TBMM'nin bilgilendirmesi lazım. Olay 24 Şubat 2022'de meydana geldi. Sayın Erdoğan güvenlik zirvesini topladı. Kimse değinmedi ama merak ettim. Güvenlik zirvesi hangi yasaya dayanıyor. Hukuki zemini var mı, güvenlik zirvesi diye bir kuruluş hatırlamıyorum. Siz bir zirve topluyorsunuz. Eğer zirve devletin zirvesi ise bunun kurumu var. MGK bunun toplanması gerekir ama siz o kuruma paralel yapı inşa ediyorsanız, partileştirdiyseniz sorun var demektir. Dışişleri Bakanı yok. Kazakistan'da böyle bir tabloyu hiç görmedim. Dış politika görüşülüyor, Bakan Kazakistan'da Allah rızası için bu işlerde dirsek çürütmüş çok kişi var, bir kişi bile davet etmemiş. Güvenlik zirvesi partinin zirvesi mi, yoksa TC zirvesi midir? Devletin kurumlarını partileştiremezsiniz. Sözcüsü çıkıyor devlet şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye anlatıyor devlet adına konuşuyorsun. Dışişleri Sözcü konulur. AK Parti'nin Sözcüsü devlet adına nasıl konuşur, ben devletin bu durumdan üzüntü duyuyorum. Eğer siz 600 vekile saygı duyuyorsanız, milli iradeye saygı duyuyorsan yürütmeden biri gelir bilgi verir" şeklinde konuştu.

Elektriğe gelen zama ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, dünyada elektriğe yüzde 100 zam yapıldığını görmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Zam için tekrar toplandılar. Erdoğan söylediklerini geri aldı, tariflerini indireceğiz dedi. Yüzde 100 zam, yüzde 100 zam. Zam gelmeden önce açıklama yapmıştım. Düşük gelirliye zam yapmayın dedim. 150 kilovatsaate zam yaptı. Sonra dün akşam 230 dese Kılıçdaroğlunın dediği oluyor, 240 yaptı. Bizim sosyal tarifemizi kabul etti. Bu ne demek oluyor, biz ülkemizi daha iyi biliyoruz, bilmiyorlar, devleti yönetme güçleri yok. Zam yapma derken senin için söylüyorum prim yapacaksın. Elektrik faturalarını ödemeyenler için elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. KDV'yi sıfırla dedik yüzde 8 yaptı sıfırla o zammı bir nebze daha indir. Eğer bunu yaparsa protestomu indirileceğim kaldıracağım ortadan" diye konuştu.

Altı liderin buluşmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Tarihin biz yüklediği sorumluluk var. Bu ülkenin siyasetçilerine düşen görev var. Ülkenin siyasetçileri rahatsızlık duyuyorsa, oturup konuşmalılar. Vatandaşı düşünmeliyiz. Demokrasiyi getirmeliyiz. Huzuru getirmeliyiz. 6 siyasi parti bir araya geldik. Hukuk sisteminin nasıl olması gerektiğini ifade ettiler. Önce Ahlatlıbel'de bir araya geldik. 6 Genel Başkan imza attık. Taahhüt ettik. Cumhuriyetin önemli belgesi olarak yerini alacaktırlar. Hukukun olmadığı takdirde adaleti getiremezsiniz, kanayan yaraları durulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı devletinin sigortası olmalı. Öyle bir sigorta yok şu an söylediğimiz doğru, doğruya destek vereceğiz. Cumhurbaşkanı kısır tartışmaların içinde olamaz. İnsanlar bilgi verir, güven verir, sağduyu, ilke konulur, uzlaşmacı olur, uzlaşma zemini hazırlar, yüzde 3 seçim barajı olsun dedik. Yüzde 10'u darbeciler getirdi. Biz darbeye de darbecilere de karşıyız. Milli iradenin yansıması lazım. Yurt dışında da milletvekilleri seçecek. Demek ki milli iradeye sahip çıkan millet ittifakı. Torba kanun uygulamalarına son vereceğiz. Kaldıracağız tamamen. Baro bir tanedir. Türkiye Belediyeler Birliği'ni de mi parçalayacağız? Aynı zeminde olmak varken, neden kutuplaşıyoruz? Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Devlet yönetiminde liyakatı getireceğiz. O işi kim yapıyorsa onu getireceğiz. 6 parti bunun taahhüdünü veriyorsa, Cumhuriyet tarihinde ilk. Devletin soyulmasına izin vermeyeceğiz. Senin ödediğin verecektin peş keş çekilmesini istiyor musun isteniyorsan oyunun şeklini değiştir. CHP'ye oy ver. Herkesin hakkı, hukuku nasıl savunulur göreceksin. Yedek yönetimleri güçlendireceğiz. Kayyum uygulamasına son vereceğiz seçimle gelen seçimle gidecek. Siyasi etik kanunu çıkaracağız." - ANKARA