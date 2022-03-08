CHP Grup toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Grup toplantısı

08.03.2022 15:59
CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tasada ve kıvançta birlikte olacağımız kadın-erkek ayrımı olmadığı Türkiye sözünü veriyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tasada ve kıvançta birlikte olacağımız kadın-erkek ayrımı olmadığı Türkiye sözünü veriyoruz. Mutlaka Türkiye helalleşecektir, demokrasi gelecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara güzel bir Türkiye vaat ettiklerini söyleyerek, "Tasada ve kıvançta birlikte olacağımız kadın-erkek ayrımı olmadığı Türkiye sözünü veriyoruz. Mutlaka Türkiye helalleşecektir, demokrasi gelecektir, İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe gelecektir. Bir siyasal iktidar halkın oyu ile gelip iktidar olduysa sözleri tutması lazım. Bütün muhtar kardeşlerime söylüyorum. Size söz verilirse bize asgari ücret maaşı sözü vermiştiniz gerçeklememiştir sorun bakalım ne diyecekler"

Zeytin ile ilgili kanunun olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, " AK Parti'nin zeytin ağaçlarına alerjisi var. Ne yapacak, edecek ranta açacak. Rant tatlı, rantiye de çok güçlü tuttular. Kanunla yapamadıklarını yönetmelikle yaptılar, ranta açtılar. Nükleer düzenleme geçen hafta görüşüldü. Ciddi itirazlar vardı. Kanunun yayınlandığı gün nükleer düzenleme kurumu düzenlemesi yayınlandı. Nükleer kelimesini bilmeyen birini atamak mümkün. Anayasa mahkemesine itiraz dilekçesini hazırlayacağız, devlette liyakati sağlayacağız. Siz istediğim kişiyi tayin ederim diyorsunuz, devlet böyle yönetilmez"

Kadınlar Günü'ne ilişkin Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"8 Mart Dünya Kadınlar günü. Yılın sadece bir günü kadınlar acaba yürüyüş yapabilir miyiz diye düşünürken, kadınlara yasak getiren erkekler demokrasinin ne olduğunu bilmeyenler, kadınların haklarını ellerinde almaya çalışanlar var. Ukraynalı kadınlar televizyonlarda görüyorsunuz. O dramı dünya hak etmiyor, insanlık hak etmiyor, tarafların uzlaşması lazım. Acımasız şekilde öldürülüyorlar. Bombayla ölüyorlar. 21. Yüzyıl böyle vahşeti hak etmiyor. Kadınların siyasette de yer almalarını istedik. Siyasi partiler yasasını getirelim dedik"

Gıda krizine yönelik önerilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Müfettiş tayfasını derhal geri çekeceksin. Her yıl milli gelirin en az yüzde bir oranda çiftçiye destek verilir. Çiftçinin bu hükümetlerden 229 milyar lira alacağı var. Yüzde bir verilmediği için. Ziraat Odası başkanlarını çağıracaksın. Çiftçi zor durumda, ilk yapacağı iş bankalardan aldığı kredilerden faizleri sileceksin. Dört çiftçinin mazot zammından sonra traktör kullanan hale geldiğini biliyoruz. Traktörünü mazotunun yarısını devlet ödeyecek dersin. Elektriği de alma kardeşim ya. Bedava ver adam üretecek ya. Dışarıdan satın alacağına üretecek elektriği bedava ver. Ne olur yani. Güneşten elektrik üreteceğiz. Bakanlık engel olmasın, taleplerimizi yerine getirsin. Devlet destek alımlarında yeni yöntem. Maliyet bellidir. Üzerine makul bir oran koyacaksın, o fiyata sat altına düşerse devlet öder diyeceksin" dedi. - ANKARA

CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı
CHP Grup toplantısı

YORUMLAR
500
CHP'li Öztrak: Yuvarlak masada çatlak olmaz CHP'li Öztrak: Yuvarlak masada çatlak olmaz

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup toplantısı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:12:20. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Grup toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement