CHP Grup toplantısı - Son Dakika
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CHP Grup toplantısı

09.03.2022 00:58
CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tasada ve kıvançta birlikte olacağımız kadın-erkek ayrımı olmadığı Türkiye sözünü veriyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tasada ve kıvançta birlikte olacağımız kadın-erkek ayrımı olmadığı Türkiye sözünü veriyoruz. Mutlaka Türkiye helalleşecektir, demokrasi gelecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara güzel bir Türkiye vaat ettiklerini söyleyerek, "Tasada ve kıvançta birlikte olacağımız kadın-erkek ayrımı olmadığı Türkiye sözünü veriyoruz. Mutlaka Türkiye helalleşecektir, demokrasi gelecektir, İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe gelecektir. Bir siyasal iktidar halkın oyu ile gelip iktidar olduysa sözleri tutması lazım. Bütün muhtar kardeşlerime söylüyorum. Size söz verilirse bize asgari ücret maaşı sözü vermiştiniz gerçeklememiştir sorun bakalım ne diyecekler"

Zeytin ile ilgili kanunun olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, " AK Parti'nin zeytin ağaçlarına alerjisi var. Ne yapacak, edecek ranta açacak. Rant tatlı, rantiye de çok güçlü tuttular. Kanunla yapamadıklarını yönetmelikle yaptılar, ranta açtılar. Nükleer düzenleme geçen hafta görüşüldü. Ciddi itirazlar vardı. Kanunun yayınlandığı gün nükleer düzenleme kurumu düzenlemesi yayınlandı. Nükleer kelimesini bilmeyen birini atamak mümkün. Anayasa mahkemesine itiraz dilekçesini hazırlayacağız, devlette liyakati sağlayacağız. Siz istediğim kişiyi tayin ederim diyorsunuz, devlet böyle yönetilmez"

Kadınlar Günü'ne ilişkin Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"8 Mart Dünya Kadınlar günü. Yılın sadece bir günü kadınlar acaba yürüyüş yapabilir miyiz diye düşünürken, kadınlara yasak getiren erkekler demokrasinin ne olduğunu bilmeyenler, kadınların haklarını ellerinde almaya çalışanlar var. Ukraynalı kadınlar televizyonlarda görüyorsunuz. O dramı dünya hak etmiyor, insanlık hak etmiyor, tarafların uzlaşması lazım. Acımasız şekilde öldürülüyorlar. Bombayla ölüyorlar. 21. Yüzyıl böyle vahşeti hak etmiyor. Kadınların siyasette de yer almalarını istedik. Siyasi partiler yasasını getirelim dedik"

Gıda krizine yönelik önerilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Müfettiş tayfasını derhal geri çekeceksin. Her yıl milli gelirin en az yüzde bir oranda çiftçiye destek verilir. Çiftçinin bu hükümetlerden 229 milyar lira alacağı var. Yüzde bir verilmediği için. Ziraat Odası başkanlarını çağıracaksın. Çiftçi zor durumda, ilk yapacağı iş bankalardan aldığı kredilerden faizleri sileceksin. Dört çiftçinin mazot zammından sonra traktör kullanan hale geldiğini biliyoruz. Traktörünü mazotunun yarısını devlet ödeyecek dersin. Elektriği de alma kardeşim ya. Bedava ver adam üretecek ya. Dışarıdan satın alacağına üretecek elektriği bedava ver. Ne olur yani. Güneşten elektrik üreteceğiz. Bakanlık engel olmasın, taleplerimizi yerine getirsin. Devlet destek alımlarında yeni yöntem. Maliyet bellidir. Üzerine makul bir oran koyacaksın, o fiyata sat altına düşerse devlet öder diyeceksin" dedi. - ANKARA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup toplantısı - Son Dakika


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