CHP Grup Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye huzuru ya getireceğiz ya getireceğiz; ortası yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, şeker ithalini eleştirerek, "Biz 'her fabrika bir kaledir' diyoruz. 'Her fabrika istihdamdır' diyoruz. Oturdular, şeker fabrikalarını sattılar, yurt dışından ithal etmek zorunda kaldık. Şimdi her vatandaşın kendi vicdanına sormasını istiyorum. Ne oldu da Türkiye Cumhuriyeti şeker ithal etmek zorunda kaldı. Buna devletin sağlıklı yönetimi diyebilir misiniz? 2015 yılında Konya'da mitingde söylüyorum, 'şeker fabrikası sağlayacağız' diyoruz. Onlar o dönem 'fabrikaları nasıl satarız' peşindeler. Çorum mitinginde, 2018, 'kime satacaksın' diyorum. Kim kazandı. Türk Şeker'in 10 fabrikasını bugünün parasıyla 11 milyar liraya sattılar. Nisan ayında bir aylık faiz 19 milyar lira. Bu mudur devlet yönetimi, bu mudur ahlak, erdem? Üreticiye destek vermediler. Fabrikaları sattılar, sonunda dışarıya el avuç açıyoruz. Ama düzelteceğiz. Endişe etmeyin, çiftçinin yüzü gülecek, bizim iktidarımız esnafın kadınların gençlerin yüzü gülecek" ifadelerini kullandı.

Son 6'lı masa toplantısı

Son 6'lı masa toplantısına da değinen Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde buluştuklarını, temel ilkeler ve hedefler konusunda açıklama yaptıklarını ifade ederek, "Bu ülkeye huzuru ya getireceğiz ya getireceğiz; ortası yok. Geçen toplantıda kurulmasına karar verilen komisyonların hangi işler yaptığını konuştuk. Dört aşamalı güvenlik sağlayacağız. Bugün seçim sonrası neleri, nasıl yapacağımız konusunda tüm konular belirlendi. Bu çalışma 6 Haziran pazartesi günü paylaşılacak. Merkez Bankasının güçlendirilmesi, Ekonomik Sosyal Konseyin yapılandırması için tedbirler alındı. 13 Temmuz günü kamuoyu ile Genel Başkan Yardımcıları paylaşılacak. Göç politikaları için bir komisyon kurulmasına daha karar verdik. Ortak görüş oluşturmak zorundayız. Komisyon oluşturmaya karar verildi" değerlendirmesini yaptı.

"Onurlu ve dik durduğu için cezalandırılıyor"

Canan Kaftancıoğlu'nun ceza infazı için Silivri Cezaevi'ne gönderilmesi ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Şu anda Silivri'de. Morali gayet iyi. Bir suç işlediği için değil, onurlu ve dik durduğu için cezalandırılıyor. Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz. Duruşumuz, onurumuz, insanlığımız, hedefimiz bellidir. Hapse atarlar, tutuklarlar, gözaltına alırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar asla ve asla onurumuzdan ödün vermeyeceğiz" diye konuştu. - ANKARA