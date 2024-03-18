Tiryaki, CHP İl Başkanlığı çadırında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması ve ardından partinin Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıklamasıyla ilgili Tiryaki, şöyle konuştu:
"Gökhan Zan'ın kendisinin üzerine oynandığı ve kendisiyle ilgili olmadığı halde ses kayıtlarının birleştirildiği söylenen olayın aslında Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyle, Lütfü Savaş'la alakalı hiçbir birlikteliği ve uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkiye İşçi Partisinin yarattığı temiz siyaset anlayışı için öncelikle parti genel merkezine, genel başkanına, parti meclis üyelerine, Türkiye İşçi Partisine gönül verenlere teşekkürlerimi bir borç bilirim. Gökhan Zan Hatay'ın evladıdır, yanlışlar yapılabilir, konuşulanların doğruluğu ve yanlışlığı hukuka intikal etmiştir."
Tiryaki, partisinin adaylıktan çekilmesiyle ilgili çağrısını kabul buyurması gerektiğini belirttiği Gökhan Zan'ı, CHP'yle beraber mücadeleye davet etti.
Son Dakika › Politika › CHP Hatay İl Başkanı: Gökhan Zan'ın CHP ile ilişkisi yok - Son Dakika
Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını ve gelişimini vurgulayarak, ülkenin dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca Amasya'ya yapılacak olan yeni hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini ve deprem izolatörü teknolojisiyle donatılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da metro gibi ulaşım projelerinin olmadığını ve belediye başkan adaylarının hizmet üretmediklerini belirtti.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu ve bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ise beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da yaptığı konuşmada, partinin halkın sesi olmak için kurulduğunu ve siyasetteki kutuplaşma sistemini yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Akşener, ayrıca emekli maaşlarını eleştirerek, halkın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Çorum'da Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla iktidarın aynı hataları tekrar yapmaması için öneriler, projeler geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin'e destek istedi ve belediyecilik vizyonlarıyla eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.
Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı. Saldırı sonucunda minibüsün camları kırıldı ve sürücü yüzünden yaralandı. Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin inceleme yapacağını belirtti. Seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Tatlıdede, saldırının kendilerini yıldıramayacağını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sürücü Tulga ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Vali, milletvekilleri ve protokol mensupları şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Amasya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenle atıldı. Hastanede 370 adet sismik deprem izölatörü sayesinde muhtemel bir deprem anında sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi sağlanacak. Bu önemli sağlık yatırımının 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti ve partisinin adaylarına destek istedi. Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş yemeni hediye etti.
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