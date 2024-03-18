CHP Hatay İl Başkanı: Gökhan Zan'ın CHP ile ilişkisi yok - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Hatay İl Başkanı: Gökhan Zan'ın CHP ile ilişkisi yok

CHP Hatay İl Başkanı: Gökhan Zan\'ın CHP ile ilişkisi yok

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Gökhan Zan'ın CHP ile hiçbir ilişkisi olmadığını ve üzerine oynandığını belirtti. Tiryaki, Gökhan Zan'ı CHP ile beraber mücadeleye davet etti.

18.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiryaki, CHP İl Başkanlığı çadırında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması ve ardından partinin Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıklamasıyla ilgili Tiryaki, şöyle konuştu:
"Gökhan Zan'ın kendisinin üzerine oynandığı ve kendisiyle ilgili olmadığı halde ses kayıtlarının birleştirildiği söylenen olayın aslında Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyle, Lütfü Savaş'la alakalı hiçbir birlikteliği ve uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkiye İşçi Partisinin yarattığı temiz siyaset anlayışı için öncelikle parti genel merkezine, genel başkanına, parti meclis üyelerine, Türkiye İşçi Partisine gönül verenlere teşekkürlerimi bir borç bilirim. Gökhan Zan Hatay'ın evladıdır, yanlışlar yapılabilir, konuşulanların doğruluğu ve yanlışlığı hukuka intikal etmiştir."
Tiryaki, partisinin adaylıktan çekilmesiyle ilgili çağrısını kabul buyurması gerektiğini belirttiği Gökhan Zan'ı, CHP'yle beraber mücadeleye davet etti.

Kaynak: AA

Hakan Tiryaki, Gökhan Zan, Hatay, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Hatay İl Başkanı: Gökhan Zan'ın CHP ile ilişkisi yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın ailesini ziyaret etti
    18:04 Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın ailesini ziyaret etti

    Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydetti
    17:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydetti

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını ve gelişimini vurgulayarak, ülkenin dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca Amasya'ya yapılacak olan yeni hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini ve deprem izolatörü teknolojisiyle donatılacağını söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara'da metro filan bir şey yok, derdi de yok'
    17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara'da metro filan bir şey yok, derdi de yok'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da metro gibi ulaşım projelerinin olmadığını ve belediye başkan adaylarının hizmet üretmediklerini belirtti.

  • Batman'ın Balpınar beldesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı
    17:51 Batman'ın Balpınar beldesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı

    AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu ve bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ise beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

  • Meral Akşener: İYİ Parti, halkın sesi olmak için kuruldu
    17:50 Meral Akşener: İYİ Parti, halkın sesi olmak için kuruldu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da yaptığı konuşmada, partinin halkın sesi olmak için kurulduğunu ve siyasetteki kutuplaşma sistemini yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Akşener, ayrıca emekli maaşlarını eleştirerek, halkın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiası doğru değil
    17:49 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiası doğru değil

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.

  • İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
    17:48 İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

    İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Çorum'da Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla iktidarın aynı hataları tekrar yapmaması için öneriler, projeler geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin'e destek istedi ve belediyecilik vizyonlarıyla eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.

  • Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayının seçim aracına taşlı saldırı
    17:47 Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayının seçim aracına taşlı saldırı

    Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı. Saldırı sonucunda minibüsün camları kırıldı ve sürücü yüzünden yaralandı. Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin inceleme yapacağını belirtti. Seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Tatlıdede, saldırının kendilerini yıldıramayacağını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sürücü Tulga ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

  • Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni
    17:44 Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni

    Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Vali, milletvekilleri ve protokol mensupları şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

  • Amasya'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi Temeli Atıldı
    17:42 Amasya'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi Temeli Atıldı

    Amasya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenle atıldı. Hastanede 370 adet sismik deprem izölatörü sayesinde muhtemel bir deprem anında sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi sağlanacak. Bu önemli sağlık yatırımının 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

  • Meral Akşener Şalpazarı'nda esnafı ziyaret etti
    17:42 Meral Akşener Şalpazarı'nda esnafı ziyaret etti

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti ve partisinin adaylarına destek istedi. Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş yemeni hediye etti.


17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:45 CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi
16:01 Kocaeli’de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:06 Gigi ve Bella Hadid’in erkek kardeşi Umre’ye gitti Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
15:05 Çanakkale’deki törende tüyleri diken diken eden görüntü Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı Çanakkale'deki törende tüyleri diken diken eden görüntü! Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 18:08:01. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Hatay İl Başkanı: Gökhan Zan'ın CHP ile ilişkisi yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement