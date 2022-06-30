CHP'i Sarıbal: "Çorum, Maraş ve Sivas katliamlarını yapanlardan hesap sorulmadı"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, " Çorum, Maraş ve Sivas katliamlarını yapanlardan hesap sorulmadı." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas, Maraş ve Çorum olaylarında büyük mağduriyetler ve hukuksuzluklar yaşandığını, bu olayların planlı şekilde organize edildiğini söyledi.

Siyasetin, bürokrasinin yurttaşlarını koruyamadığını öne süren Sarıbal, bu olaylarda, siyasetin içindeki bazı çevreler ile istihbarat örgütlerinin rolü olduğunu iddia etti.

Sarıbal, şunları kaydetti:

"Çorum ve Maraş'ta katliam yaşandı, bu katliamlara göz yumuldu. Her yaşanan katliamın sonucunda cezasızlığın uygulanması, yeni katliamlara kapı açmaktır. Katliamların arttığı her yerde adalet küçüktür. Adaletin küçülmesi demek, 'suçluların gücü var' demektir. Adalet, halk için mağdurlar için vardır. Adaleti küçültürseniz orada insanlıktan, insan haklarından, demokrasiden bahsedemezsiniz. Çorum, Maraş ve Sivas katliamlarını yapanlardan hesap sorulmadı. Adalet hiç olmadı."