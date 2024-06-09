CHP İl Danışma Kurulu Toplantısında Tansiyon Yükseldi - Son Dakika
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Politika

CHP İl Danışma Kurulu Toplantısında Tansiyon Yükseldi

Kocaeli'de CHP'nin İl Danışma Kurulu Toplantısında tansiyon yükseldi. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'nın kuzeni, 'Caner seni vururum' diyerek CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç'un üzerine koştu.

09.06.2024 17:51
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Kocaeli'de CHP'nin İl Danışma Kurulu Toplantısında tansiyon yükseldi. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'nın kuzeni, "Caner seni vururum" diyerek CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç'un üzerine koştu.

CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu Toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplantının divan başkanlığını CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı yaptı. Toplantıda konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, geçtiğimiz günlerde basına kapalı gerçekleştirilen CHP İzmit Danışma Kurulundaki konuşmasının çarpıtıldığını ifade ederek, "Bu mesele birkaç gündür magazinsel olarak kentimizi meşgul ediyor. 3 gün önce il başkanım beni partiye çağırdı. 'Caner bu durumu toparla' dedi. Ben bu durumu toparlamak için çıktım ancak neresinden toparlayacağımı bilmiyorum" dedi.

"Milletvekilimiz hakkında disiplin soruşturması başlatılmalı"

Arduç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz buraya eleştirilerimizi yapmaya geldik. 1 haftadır köşelerinde beni kötü çocuk ilan eden, milletvekilimizi ipeklere sarmalayan birçok yazı okudum. Sanki takım elbise için iddiaya ben girdim, sanki ben Körfez'e sahip çıkmamışım, Gebze'ye ben aday çıkarmamışım. Ben burada disiplin kurulunu göreve çağırıyorum. Bir demeç ile basına kapalı toplantı hakkında konuşan milletvekilimiz hakkında disiplin soruşturması başlatılmalı."

'Takım elbise iddiası'

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı'nın yerel seçimler öncesinde, "CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe seçim kazanmaz" diyerek bir iş adamı arkadaşıyla takım elbise karşılığında iddiaya girdiği iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Caner Arduç, "Sohbet ortamında bu iddiaya girildi. Şahitleri de burada. Bu gözler 'Sertif Bey aday olmazsa ben milletvekili olmam' diyen Nail Çiler'i de gördü. Bu gözler 'Sertif Gökçe aday olmasın' diyen Harun Özgür Yıldızlı'yı da gördü" diye konuştu.

"Caner seni vururum"

Caner Arduç'un ardından CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı konuşma yapmak için sahneye çıktı. Yıldızlı'nın konuşması sonrası kuzeni Berkay Dorukhan Yıldızlı, "Caner seni vururum" diyerek Caner Arduç'un üzerine koştu. Yıldızlı, araya giren partililer tarafından salondan çıkarılarak, sakinleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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