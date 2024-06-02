CHP İLE CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP İLE CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

CHP İLE CUMHUR İTTİFAKI\'NIN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

CHP adayı Deniz Yağan ve Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Menduh Uzunluoğlu, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde oylarını kullandılar. Yağan'a CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç eşlik ederken, Uzunluoğlu'na MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen eşlik etti. Uzunluoğlu, oyunu kullandıktan sonra zaferin Cumhur İttifakı'na ait olacağını dile getirdi.

02.06.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İLE CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP adayı Deniz Yağan, Kazancık Mahallesi'ndeki 1079 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yağan'a, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de eşlik etti. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Menduh Uzunluoğlu da Yenicami Mahallesi Melikgazi İlkokulu'ndaki 1130 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Uzunluoğlu'na MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen eşlik etti. Oyunu kullandıktan sonra konuşan Uzunluoğlu, "Oyumuzu kullandık. Önce partimize, Cumhur İttifakı'na, ilçemize ve bütün ülkemize hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Seçim asude bir şekilde geçiyor. Akşama kadar da böyle devam edecek. Akşam da inşallah zafer, Cumhur İttifakı'nın olacak diyorum. Saygılar sunuyorum" dedi. İlçede oy verme işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Menduh Uzunluoğlu, Milletvekili, Deniz Yağan, Aşkın Genç, Pınarbaşı, Kayseri, Yağan, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İLE CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
04:25 Meksika’da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü Meksika'da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 12:31:38. #1.13#
SON DAKİKA: CHP İLE CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement