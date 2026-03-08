CHP, İmamoğlu Davasında Silivri'de

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yarın görülmeye başlanacak "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik davanın duruşması için Silivri'de olacaklarını belirterek, "Biz, oraya kitlesel bir çağrı yapmadık. Daha çok yönetici düzeyindeki arkadaşlarla birlikte, parti içinden ilçelerde yönetici pozisyonunda olan kimselerle birlikte orada olacağız." dedi.

Emre, partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, yarın başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik davanın iddianamesinde yazılan suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Operasyon sürecinde yapılan haberlerin iddianamede yer almadığını öne süren Emre, "Sayın İmamoğlu'nun özellikle cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra kendisine yöneltilen yargı operasyonları ve bu kapsamda yüzlerce belediye çalışanının, bürokratın, belediye başkanının içinde bulunduğu 100'den fazla kişinin tutuklanması ve 400'den fazla kişinin de sanık olarak hakkında iddianame yazılması hakkında yarın duruşmalar başlayacak. Biz, CHP olarak yarın Silivri'de olacağız. Biz, oraya kitlesel bir çağrı yapmadık. Daha çok yönetici düzeyindeki arkadaşlarla birlikte, parti içinden ilçelerde yönetici pozisyonunda olan kimselerle birlikte orada olacağız." diye konuştu.

Operasyon sürecinde "Valizlerde para taşınıyordu." iddialarının iddianamede suç unsuru olarak yer almadığını öne süren Emre, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, İBB Başkanlığı gibi bir konumdaysanız siz yüksek bir şekilde güvenlik ihtiyacı duyarsınız. Bunu da ilgili güvenlikler sağlar. Gerek devletin sağlamış olduğu polis memurları gerekse de belediye bünyesinde çalışan arkadaşlar. Çeşitli sinyal kesicilerle gerekli güvenlik önlemleri alınır. Şimdi bakın o görüntüleri yani jammerların olduğu bavulları 'Bavullarda paralar var. Sayın İmamoğlu paralarla geziyor. Valiz dolusu paralar.' şeklinde, o haberlerle birlikte de aynı anda spotta dolar fotoğrafları, para fotoğrafları paylaşıldı. Sayın İmamoğlu'nun bürokratlarla birlikte bir mekana girdiği görülüyor. Otele girdiğine ilişkin görüntülerde 'İşte valizlerdeki paralar.' şeklinde haberleri gördük. Değerli arkadaşlar böyle bir ibare bu dosya içerisinde herhangi bir şekilde kaleme alınmamış bir suçlama unsuru yapılmamış. Yani bizim söylediğimiz şey belli. Pekala doğru çıktı ki iddianamede yok."

"Dosyada 160 milyara düşürmüşler"

Emre, "İBB bünyesinde 560 milyar liralık yolsuzluk yapıldı." şeklinde haberler yapıldığını belirterek, dosyada ise böyle bir ibarenin olmadığını kaydetti.

"Koruma müdürü Mustafa Akın'ın yayladaki evinde sır kasa çıktı." denildiğini aktaran Emre, "Sır kasanın içerisinden de yine paralar çıktığını ifade ettiler. Böyle haberler çıktı. Peki eski özel harekat polis memuru olan Mustafa Akın ne yaptı? Kasanın şifresini meslektaşlarına verdi. Kasa açıldı. İçinden mermi ve 4 metal vida çıktı. Gerçek bu. Zaten aksini gösteren dosyaya yazılan bir suçlama veya iddianamede buna ilişki bir ibare yok." ifadelerini kullandı."

"CHP, savaş meydanlarında kurulan bir partidir"

CHP Parti Sözcüsü Emre, bu süreçte üye sayılarını artırdıklarını aktararak, şunları söyledi:

"CHP, savaş meydanlarında kurulan bir partidir, Kuvayimilliye'dir. Partimizin iktidar yürüyüşünü kesmek için siyasallaşmış yargı eliyle birçok dava açıldı. Biz diyoruz ki 'Siyasi rekabet sandıkta olur, mahkemelerde olmaz. Mahkeme salonlarında olmaz, halkın hakemliğinde olur.' 'Türk milletinin en büyük özelliklerinden birisi nedir?' dersek cesareti ve inancıdır, inatçılığıdır. Eğer siz milletle inatlaşırsanız millet size bunun cezasını keser. Bu kumpaslara uğradığımız son 1 yıl içerisinde üye sayımız neredeyse 4'te 1 arttı. Bakın yurttaşlarımız bizlerle dayanışma gösteriyor. 15,5 milyon insan dayanışma sandığına geldi. 25 milyon insan imza verdi."

Emre, basın toplantısının ardından partisinin ilçe başkanlığında görev yapan kadınlara, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla karanfil dağıttı.