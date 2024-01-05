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CHP, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay'a yaptırım uygulanması istiyor - Son Dakika
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CHP, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay'a yaptırım uygulanması istiyor

CHP, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci hak ihlali kararına uyulmaması üzerine İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması ve Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi üyelerinin görevden çekilmeye davet edilmesi için Hakim ve Savcılar Kurulu ile Yargıtay Başkanlığı'na dilekçe verdi.

CHP, İstanbul 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay\'a yaptırım uygulanması istiyor
05.01.2024 - 16:48,  Güncelleme: 16:51
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CHP, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'ne yaptırım uygulanması istemiyle, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Yargıtay Başkanlığı'na dilekçe verdi.

Partiden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararına uyulmaması üzerine, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması istemiyle HSK'ya ve Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi üyeleri hakkında da görevden çekilmeye davet istemiyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na dilekçe verildiği bildirildi.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi hakkındaki dilekçede, "İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri, Anayasa'nın 153'üncü maddesinde ifadesini bulan AYM kararlarının herkes için bağlayıcı olduğuna ilişkin hükmü, hukuki yorumun ötesinde siyasi nedenlerle uygulamayarak kişi hürriyeti ve güvenliği, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma ve bireysel başvuru haklarını ihlal etmiş, görevlerini kötüye kullanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin açıkladığı gerekçeli kararın da eleştirildiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Anayasal düzenin bir parçası olan AMY'yi fiilen ortadan kaldırma çabası niteliğindedir. Heyet, AYM kararına ilişkin bir hukuki nitelendiremeden ziyade, kişiselleşmiş çıkarımlarla AYM'nin kendilerini tehdit ettiği savını ileri sürmüş, hamaset dolu anlatımlarla AYM üyelerini suçlayıcı ifadeleri kararlarda dillendirmiştir. Heyetin karar yazma gücüne dayanarak işlediği suçlar, Anayasa'nın uygulanabilirliğine ilişkin güvenin ciddi şekilde sarsılmasına yol açmaktadır. Heyet başkanı ve üyeleri, herkes gibi Anayasa'nın 153'üncü maddesiyle bağlıdır. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı beğenmek zorunda olmasa da uygulamak zorundadır. Heyet üyelerinin fiili, sadece hukuki yanlış değerlendirme olarak görülemez, işlenen fiil suç ve hukuki had aşımıdır."

Kaynak: DHA
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