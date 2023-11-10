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CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasına çelenk getirmeyi unuttu - Son Dakika

CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasına çelenk getirmeyi unuttu

10.11.2023 10:55  - Güncelleme: 11:04

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı nedeniyle İstanbul'daki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende siyasi partiler çelenk bıraktı. O anlarda CHP'nin çelengini unuttuğu görüldü, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çelenksiz selamlama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında tüm yurtta anılıyor. Atatürk'ün anısına şehirlerde yapılan törenlerden biri de İstanbul'da gerçekleştirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın çelenk getirmeyi unutması damga vurdu.

CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTILAR

Atatürk için düzenlenen tören; İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymalarıyla başladı. Barolar, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta sırasıyla çelenk koydu.

CHP İL BAŞKANI ÇELENKSİZ SELAMLADI

Bu anlarda ortaya çıkan bir detay dikkat çekti. Törene katılan siyasi partiler Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakırken CHP'nin çelenginin unuttuğu görüldü. Hal böyle olunca CHPİstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çelenksiz selamlama yaptı.

10 Kasım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasına çelenk getirmeyi unuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasına çelenk getirmeyi unuttu - Son Dakika
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