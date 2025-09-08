CHP İstanbul İl Binası Genel Başkanın Ofisi Olacak - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

CHP İstanbul İl Binası Genel Başkanın Ofisi Olacak

CHP İstanbul İl Binası Genel Başkanın Ofisi Olacak
08.09.2025 17:14
CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'İstanbul çalışma ofisi' olarak kullanılacağını duyurdu.

CHP İSTANBUL İL BİNASINI KAPATTI

İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından kayyum atanmasının ardından CHP yangın yerine döndü. Kayyum Gürsel Tekin'in polis eşliğinde İstanbul İl Başkanlığı binasına girmesinin ardından CHP Genel Merkezi dikkat çeken bir karar aldı. Parti yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapattı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇALIŞMA OFİSİ OLARAK KULLANILACAK

Kapatılan il binasının bundan sonra ne olacağı merak edilirken, CHP'den açıklama geldi. Binanın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul çalışma ofisi olarak kullanılacağı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

