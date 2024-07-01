CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi liderleri Sinan Ateş davasını izliyor - Son Dakika
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Politika

CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi liderleri Sinan Ateş davasını izliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve diğer siyasiler, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı Sincan'da izliyor. Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana oturduğu bir fotoğrafı paylaşarak adaletin tecelli etmesini beklediklerini belirtti. Ümit Özdağ ise cinayetin hukuk devletinin tasfiye edildiğinin kanıtı olduğunu söyleyerek suçluların adalete teslim edilmesini umduklarını ifade etti.

01.07.2024 10:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı siyasiler, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davayı Sincan'da izliyor.

Duruşmayı izlemek üzere Sincan'daki salona gelen Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve Kılıçdaroğlu ile yan yana oturduğu fotoğrafı paylaştı. Özel, şunları kaydetti:

"Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız."

"Umudumuz suçluların adalete teslim edilmesi"

Duruşmayı izlemek üzere gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinan Ateş'in " Ankara'da sokak ortasında, gündüz gözüyle kameraların önünde" öldürüldüğünü anımsattı.

Özdağ, "Bu alçakça cinayetin gerçekleşmesinden bu yana ülkemizde yaşananlar hukuk devletinin nasıl tasfiye edildiğinin açık kanıtı olmak durumunda. Umudumuz bundan sonra mahkeme sürecinin hiç olmazsa belirli temel ilkeler çerçevesinde Anayasaya ve yasalara uygun yürümesi, suçluların ve gerçek suçluların adalete teslim edilmesidir. Bu olmaz ise kamu vicdanında çok derin yara açılacak." dedi.

Partisinin, olayın yaşandığı andan itibaren takipçi olduğunu belirten Özdağ, mahkeme sürecini de yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi liderleri Sinan Ateş davasını izliyor - Son Dakika

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