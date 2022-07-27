CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek - Son Dakika
Üye Girişi

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek

27.07.2022 16:51

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, AK Parti seçmenine hakaret etmişti. Katıldığı yerel bir gazetenin sosyal medya yayınına konuşan Kotan, AK Parti seçmeni için "Okuma yazması olmayan, araştırmayan, düşünemeyen seçmenler" sözlerini sarf etmişti. Genç CHP'linin hakaretleri sosyal medyada tepki çekerken, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak Kotan'ı sert bir şekilde kınadı.

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, katıldığı İz Gazete'nin sosyal medya kanalında AK Parti seçmenine hakaret etti. CHP'li Kotan'ın çirkin sözlerine sert tepkiler yükseliyor.

AK PARTİ'YE OY VERENLERE "CAHİL" GÖNDERMESİ

CHP'li Kotan, AK Parti yönetimini ülke için faydalı bulan ve devamlı oy veren için vatandaşlar için, "AK Parti'nin yüzde 30'luk bir kitlesi hala var. Çok fazla okumayan, çok fazla araştırmayan, belki okuma yazması dahi olmayan, ne yapıyor ne ediyor bilmeyen, bu siyasi partiler ne ile uğraşıyor, vaatleri ne nedir? Çok fazla düşünmeyen bir kesim..." sözlerini sarf etmişti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Kotan'a sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. CHP'li genç yöneticinin sözlerinin "küstahlık" olduğu belirtilirken, ana muhalefet partisindeki zihniyet probleminin halen devam ettiği ifade edildi.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI: CHP'NİN MİSYONU MİLLETİMİZE HAKARET ETMEK

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, CHP'li Kotan'ın sözleri hakkında açıklama yaptı. Taslak, "Sosyal medyaya yansıyan kesiti büyük bir üzüntüyle izledik. Bırakın genç bir siyasetçiyi, bir insanın karşısındaki kitleye bu gözle bakması aslında muhalefetin mevcut durumu için çok üzücü bir durum. Vatandaşlarımıza yapılan bu hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. En sert şekilde bu sözleri kınıyorum. Bizi asıl üzen, genç bir siyasetçinin oy talep edeceği vatandaşa bu şekilde yaklaşması. Karşımızda daha nitelikli, daha kaliteli bir siyaset görmek isterdik. Lakin, CHP içerisinde dün başka biri, bugün CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan benzer ifadeleri kullandı. Eminiz ki yarın da başka biri çıkıp benzer ifadeleri kullanacak. Milletimize hizmet etme noktasında bir yarış içinde olmayan CHP yöneticileri, milletimize hakaret etmek, değerlerimizle oynamak gibi kendilerine bir misyon yüklemişler. Ancak AK Parti olarak biz hep karşılarında olacağız. Dün nasıl milletimiz için tankların önüne geçtiysek, bugün ve yarın da CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın söylemlerindeki zihniyetin karşısında olacağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
BİNALİ YILDIRIM İLE GÖRÜŞEN İZDEDA BAŞKANI ÖZKAN'DAN DEPREMZEDELERE KREDİ MÜJDE BİNALİ YILDIRIM İLE GÖRÜŞEN İZDEDA BAŞKANI ÖZKAN'DAN DEPREMZEDELERE KREDİ MÜJDE AK Parti'li Taslak'tan CHP'li mevkidaşına tepki AK Parti'li Taslak'tan CHP'li mevkidaşına tepki
Kaynak: İHA

AK Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik 'düşünemeyen seçmenler' sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:33:35. #1.11#
SON DAKİKA: CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement