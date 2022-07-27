CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, katıldığı İz Gazete'nin sosyal medya kanalında AK Parti seçmenine hakaret etti. CHP'li Kotan'ın çirkin sözlerine sert tepkiler yükseliyor.

AK PARTİ'YE OY VERENLERE "CAHİL" GÖNDERMESİ

CHP'li Kotan, AK Parti yönetimini ülke için faydalı bulan ve devamlı oy veren için vatandaşlar için, "AK Parti'nin yüzde 30'luk bir kitlesi hala var. Çok fazla okumayan, çok fazla araştırmayan, belki okuma yazması dahi olmayan, ne yapıyor ne ediyor bilmeyen, bu siyasi partiler ne ile uğraşıyor, vaatleri ne nedir? Çok fazla düşünmeyen bir kesim..." sözlerini sarf etmişti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Kotan'a sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. CHP'li genç yöneticinin sözlerinin "küstahlık" olduğu belirtilirken, ana muhalefet partisindeki zihniyet probleminin halen devam ettiği ifade edildi.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI: CHP'NİN MİSYONU MİLLETİMİZE HAKARET ETMEK

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, CHP'li Kotan'ın sözleri hakkında açıklama yaptı. Taslak, "Sosyal medyaya yansıyan kesiti büyük bir üzüntüyle izledik. Bırakın genç bir siyasetçiyi, bir insanın karşısındaki kitleye bu gözle bakması aslında muhalefetin mevcut durumu için çok üzücü bir durum. Vatandaşlarımıza yapılan bu hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. En sert şekilde bu sözleri kınıyorum. Bizi asıl üzen, genç bir siyasetçinin oy talep edeceği vatandaşa bu şekilde yaklaşması. Karşımızda daha nitelikli, daha kaliteli bir siyaset görmek isterdik. Lakin, CHP içerisinde dün başka biri, bugün CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan benzer ifadeleri kullandı. Eminiz ki yarın da başka biri çıkıp benzer ifadeleri kullanacak. Milletimize hizmet etme noktasında bir yarış içinde olmayan CHP yöneticileri, milletimize hakaret etmek, değerlerimizle oynamak gibi kendilerine bir misyon yüklemişler. Ancak AK Parti olarak biz hep karşılarında olacağız. Dün nasıl milletimiz için tankların önüne geçtiysek, bugün ve yarın da CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın söylemlerindeki zihniyetin karşısında olacağız" diye konuştu.