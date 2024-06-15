CHP İzmir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

Politika

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kültürpark İzmir Sanat önündeki alanda düzenlenen programda, yerel seçimde elde ettikleri başarının ülkenin normalleşmesine katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin umutlanma tablolarına engel olmak isteyenlerin bulunduğunu savunan Aslanoğlu, "İktidara yürürken bizi bundan alıkoyabilecek tek şey, bizim birbirimize düşmemiz, birbirimizi kırmamızdır. Büyük bir aileyiz, birbirimizi yücelttiğimiz sürece iktidara yürüyoruz." dedi.

Aslanoğlu'nun konuşmasından sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İzenerji ve İzdoğa'da işten çıkarılan bir grup, Aslanoğlu'na tepki göstererek "Biz üvey evlat mıyız?" diye seslendi.

Grup "İşimizi geri istiyoruz", "İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı geri alacağız" sloganları attı.

Bu sırada konuşma yapmak için kürsüye çıkan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, sloganların devam etmesi üzerine "Protesto hakkını kullanan arkadaşlarımızı doğru zamanda doğru yerde kullanmaya davet ediyorum. Burası CHP'nin bayramlaşma töreni. Protesto hakkınıza saygı duyuyoruz. Siz de bizim bayramlaşma hakkımıza saygı duyarsanız bittikten sonra protestoyu yaparsanız daha faydalı olur." dedi.

Polat, konuşmasında partisinin gücünü örgütünden ve tarihinden aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı. İşten çıkarılan grubun sloganları bu sırada da devam etti.