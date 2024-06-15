CHP İzmir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP İzmir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yerel seçimde elde ettikleri başarının ülkenin normalleşmesine katkı sağladığını belirtti. İşten çıkarılan bir grup ise Aslanoğlu'na tepki göstererek protesto sloganları attı.

15.06.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kültürpark İzmir Sanat önündeki alanda düzenlenen programda, yerel seçimde elde ettikleri başarının ülkenin normalleşmesine katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin umutlanma tablolarına engel olmak isteyenlerin bulunduğunu savunan Aslanoğlu, "İktidara yürürken bizi bundan alıkoyabilecek tek şey, bizim birbirimize düşmemiz, birbirimizi kırmamızdır. Büyük bir aileyiz, birbirimizi yücelttiğimiz sürece iktidara yürüyoruz." dedi.

Aslanoğlu'nun konuşmasından sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İzenerji ve İzdoğa'da işten çıkarılan bir grup, Aslanoğlu'na tepki göstererek "Biz üvey evlat mıyız?" diye seslendi.

Grup "İşimizi geri istiyoruz", "İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı geri alacağız" sloganları attı.

Bu sırada konuşma yapmak için kürsüye çıkan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, sloganların devam etmesi üzerine "Protesto hakkını kullanan arkadaşlarımızı doğru zamanda doğru yerde kullanmaya davet ediyorum. Burası CHP'nin bayramlaşma töreni. Protesto hakkınıza saygı duyuyoruz. Siz de bizim bayramlaşma hakkımıza saygı duyarsanız bittikten sonra protestoyu yaparsanız daha faydalı olur." dedi.

Polat, konuşmasında partisinin gücünü örgütünden ve tarihinden aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı. İşten çıkarılan grubun sloganları bu sırada da devam etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İzmir, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İzmir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı GİB, vatandaşları yurt dışı çıkış harcı konusunda uyardı Zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı! GİB, vatandaşları yurt dışı çıkış harcı konusunda uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:10:51. #1.13#
SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement