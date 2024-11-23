CHP Kadın Kolları'ndan 25 Kasım Etkinliği: 'Çare Eşitlikte Çalıştayı' - Son Dakika
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Politika

CHP Kadın Kolları'ndan 25 Kasım Etkinliği: 'Çare Eşitlikte Çalıştayı'

CHP Kadın Kolları\'ndan 25 Kasım Etkinliği: \'Çare Eşitlikte Çalıştayı\'

CHP Kadın Kolları, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Çare Eşitlikte Çalıştayı' düzenledi. Etkinlikte kadın hakları, eşitlik ve adalet konularında önemli mesajlar verildi.

23.11.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Çare Eşitlikte Çalıştayı' düzenlendi.

Genel merkezde gerçekleştirilen çalıştaya partililerin yanı sıra çok sayıda akademisyen, kadın hakları savunucusu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, kadınların çok boyutlu bir eşitsizlik düzleminde olduğunu söyleyerek, "Kadın olduğumuz için, bugün bunca kutuplaşmanın içerisinde birbirimizi duymaya ve duyurmaya dair kararlı olduğumuz için, bizler siyasetin hayatın ayrılmaz parçası olduğunu düşündüğümüz için; ama en önemlisi bu derece ağır baskı ortamında sadece yaşamaya çalışıyor olduğumuz için her şey çok zor. Yani biz, biz olduğumuz için bir dizi zorlukla karşı karşıyayız. İkinci asla akıldan çıkarmamız gereken gerçek bugün karşı karşıya bulunduğumuz bu ağır koşullar bir tesadüfün sonucu değil, bir kader de değil. Yüzyıllara dayanan erkek egemen düzenin devamını sağlamakta ısrar eden iktidarların katkısıyla var olan düzenin sonucunu yaşıyoruz biz. Ağır koşullar bir umutsuzluğun değil, umudun kaynağı olmalı dediğim yer de bu cümleden ortaya çıkıyor. Bir kader değil, bir tesadüf değilse bizler el birliğiyle bunu değiştirebiliriz. Eğer düzeni değiştirirsek, bugün içinde bulunduğumuz bu ağır koşulları da el birliğiyle değiştirmemiz mümkün olur" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GERİ DÖNECEĞİZ'

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da CHP'nin iktidara geldiğinde ilk işlerinden birinin İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmek olduğunu söyleyerek, "Geri döneceğiz. Çünkü bizim kadına yönelik şiddeti bitirmek için kadınların adalete erişimini sonuna kadar sağlamak gibi bir kararlılığımız var. Bizim eşitliği sağlama noktasında kadınlara uygulanacak pozitif ayrımcılığın, eşitlik ilkesine aykırı olmayacağının altını çizen Anayasa'nın 10'uncu maddesini uygulamak için irademiz var. Bizim, Mart 1923'te, Konya'da yaptığı konuşmada 'Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır' diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitme irademiz var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları'ndan 25 Kasım Etkinliği: 'Çare Eşitlikte Çalıştayı' - Son Dakika

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