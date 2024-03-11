CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının yüksekliğini eleştirdi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarına ilişkin, "İnsanlar Doğu Ekspresi ile Kars'a gelmeye başladı. Kars kalkınmaya başladı, turizmi artmaya başladı, esnafımız satış yapmaya başladı. Fakat Ulaştırma Bakanlığı çok iyi giden bu uygulamayı da maalesef bozdu. Çünkü gidiş-geliş bilet fiyatları 25 bin liraya ulaştı. Artık ne öğrencilerimiz ne yaşlılarımız ne emeklilerimiz Doğu seferinden mahrum kaldılar. Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının muhakkak eskisi gibi ulaşılabilir bir düzeye getirilmesini, Karaurgan için de biletlerin tren içerisinden satın alınmasını talep ediyoruz" dedi.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarına ilişkin, "İnsanlar Doğu Ekspresi ile Kars'a gelmeye başladı. Kars kalkınmaya başladı, turizmi artmaya başladı, esnafımız satış yapmaya başladı. Fakat Ulaştırma Bakanlığı çok iyi giden bu uygulamayı da maalesef bozdu. Çünkü gidiş-geliş bilet fiyatları 25 bin liraya ulaştı. Artık ne öğrencilerimiz ne yaşlılarımız ne emeklilerimiz Doğu seferinden mahrum kaldılar. Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının muhakkak eskisi gibi ulaşılabilir bir düzeye getirilmesini, Karaurgan için de biletlerin tren içerisinden satın alınmasını talep ediyoruz" dedi.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının yüksekliğine ilişkin Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karaurgan durağında köylülerle beraber açıklama yaptı. Alp, yetkililere şöyle seslendi:
"Karaurgan halkının tren ulaşımı maalesef kesilmiş durumda. Çünkü artık eskisi gibi içerden bilet alamıyorlar ancak internet yoluyla bilet alabiliyorlar. Burada çok ciddi bir internet sorunu var. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın internete erişimi çok zor. İnternete erişebilenlerin de kartla ödeme imkanı yok. Bu yüzden trenlerden bilet alamıyorlar ve Erzurum- Kars ile ulaşımı kesilmiş durumda.
Sadece Karaurgan halkının değil, bütün Kars'ın ortak bir sorunu var. O da Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının maalesef Avrupa ile kıyaslanır bir hale gelmiş olması.
İnsanlar Doğu Ekspresi ile Kars'a gelmeye başladı. Kars kalkınmaya başladı, turizmi artmaya başladı, esnafımız satış yapmaya başladı. Fakat Ulaştırma Bakanlığı çok iyi giden bu uygulamayı da maalesef bozdu. Çünkü gidiş-geliş bilet fiyatları 25 bin liraya ulaştı. Artık ne öğrencilerimiz ne yaşlılarımız ne emeklilerimiz Doğu seferinden mahrum kaldılar. Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının muhakkak eskisi gibi ulaşılabilir bir düzeye getirilmesini, Karaurgan için de biletlerin tren içerisinden satın alınmasını talep ediyoruz."
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