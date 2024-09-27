CHP, Kayseri'de Demokrasi Vurgusu ile Seçim Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Politika

CHP, Kayseri'de Demokrasi Vurgusu ile Seçim Hazırlıklarını Tamamladı

CHP, Kayseri\'de Demokrasi Vurgusu ile Seçim Hazırlıklarını Tamamladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü Ali Abbas Ertürk, CHP'nin demokrasinin kalesi olduğunu belirterek, Kayseri'de yapılacak Melikgazi İlçe Başkanlığı seçimleri ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Basın toplantısında, partinin yerel seçimlerdeki hedefleri de dile getirildi.

27.09.2024 15:24  Güncelleme: 15:36
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve Parti Meclis Üyesi Ali Abbas Ertürk; "Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede demokrasinin kalesi bir partidir" dedi.

CHP Melikgazi İlçe Başkanlığı için yapılacak seçim ile ilgili İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına seçim için Kayseri'ye gelen CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve Parti Meclis Üyesi Ali Abbas Ertürk ve Parti Meclis Üyesi Cem Aydın'ın yanı sıra CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Melikgazi İlçe Başkan adayları ve parti yönetimi katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin; "Melikgazi ilçe seçimlerinin yapılmasıyla ilgili genel merkezimiz, seçim takvimini açıkladı. Hazırlıklarımızı ve altyapı çalışmalarımızı yaptık. Bu anlamda katkı sağlayan genel merkez parti meclis üyelerimize ve Kayseri teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel bir seçim olacağına inanıyorum. CHP gibi iktidara en yakın olan bir partiye yakışır kongre sürecini hep birlikte geçireceğiz" dedi.

CHP Parti Meclis Üyesi Cem Aydın ise yaptığı konuşmada; "Bugün Melikgazi ilçe mahalle delegeleri seçimlerimizi gerçekleştirmek için Kayseri koordinatörümüz Ali Abbas Ertürk ile birlikte Kayseri'deyiz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Melikgazi'ye ve Kayseri'ye ve Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum. Partimiz ülkenin genelinde olduğu gibi Kayseri'de de çok büyük bir iddia koydu. Bugün CHP Kayseri'de söz sahibi. Burada tabi ki parti emekçilerimizin katkısı çok büyük. Onlara da çok teşekkür ediyorum. 31 Mart 2024'de partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapan irade ve kararlılık burada partimize, Pınarbaşı, Akkışla, Felahiye ve Sarız olmak üzere Kayseri'de 4, Türkiye'de 433 belediye kazandırdı. Eminim ki bugün olduğu gibi yarında gelecek olan genel seçimlerde daha büyük bir iradeyle daha çok milletvekili ve daha çok belediye başkanını Kayseri'den çıkartacağız" ifadelerini kullandı. CHP'nin Türkiye'de demokrasinin kalesi olduğunu ifade eden CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve Parti Meclis Üyesi Ali Abbas Ertürk de sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Kayseri Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan vatandaşın imrenerek takip ettiği, özendiği, kişisel refahı ile ekonomisi ile sanayisi ile insanların mutlu ve huzurlu olduğu bir şehirdi. İnsanlar işsiz kaldığı zaman ya da bulunduğu şehirde mutlu olmadığı zaman Kayseri'ye gitmek isterlerdi. Ancak 25 yıllık iktidarın sonunda Kayseri'deki durumu da hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede demokrasinin kalesi bir partidir. Bunu hem ülkede demokrasi vaat eden hem de bunu kendi içerisinde uygulayan bir siyasi partidir. Bir ilçemizdeki eksik delege seçimini telafi edip, onu yaparak, bunu da tamamlamış olacağız. 9 ay önce tamamen demokratik bir şekilde genel başkan değişikliğini sağlamış bir partiyiz ki bu Türk siyasi tarihinde çok fazla örneği olmayan bir durum. Bu partide demokrasiyi yaşatmaya, ülkede de demokrasiyi vaat etmeye hep birlikte mücadele edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP, Kayseri'de Demokrasi Vurgusu ile Seçim Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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