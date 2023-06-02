CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir seçim yenilgisi sonrası istifa etti

Milletvekilliği de gitti! Oturumu locadan takip ediyor

Dönem değişiyor ama tepkiler aynı! Meclis açılışında yine bilindik görüntü

28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP kanadında taşların yerinden oynamasına neden oldu.

OCAK AYINDA GÖREVE GELMİŞTİ

CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir seçimlerin ardından görevinden istifa etti. Ümit Özer'in milletvekilliği adaylığı için il başkanlığından istifasının ardından Ocak ayında göreve gelen Adil Demir, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunun ardından görevinden istifa etti.

KAYSERİ'DEN 2 VEKİL ÇIKARDILAR

14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde CHP Kayseri'de yüzde 17,2 oy alarak meclise 2 vekil göndermişti.