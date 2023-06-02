CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir seçim yenilgisi sonrası istifa etti

28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP kanadında taşların yerinden oynamasına neden oldu.
CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir seçimlerin ardından görevinden istifa etti. Ümit Özer'in milletvekilliği adaylığı için il başkanlığından istifasının ardından Ocak ayında göreve gelen Adil Demir, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunun ardından görevinden istifa etti.
14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde CHP Kayseri'de yüzde 17,2 oy alarak meclise 2 vekil göndermişti.
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