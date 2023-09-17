CHP'de İzmir'in ardından Konya'da da ortalık karıştı! İl başkanının üzerine yürüyen belediye başkanı fenalaştı - Son Dakika

CHP'de İzmir'in ardından Konya'da da ortalık karıştı! İl başkanının üzerine yürüyen belediye başkanı fenalaştı

Son Güncelleme: 17.09.2023 19:51

CHP'de İzmir'in ardından Konya'da gerçekleştirilen kongrede de ortalık karıştı. Liste tartışmasında Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü. Araya giren partililer tarafları ayırırken Akbuğa fenalaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CHP'de Konya İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde çıkan tartışmada Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü. Araya giren partililer tarafları sakinleştirirken, Akbuğa fenalaştı.

CHP Konya İl Başkanı ile Belediye Başkanı Arasında Gerginlik

İL BAŞKANININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

CHP'de olaylı geçen İzmir kongresinin ardından Konya'da da sinirler gerildi. Konya İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde protokol konuşmalarının ardından il başkanı ve yönetim kurulu adayları için oluşturulacak listeler için partililer arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü.

BELEDİYE BAŞKANI FENALAŞTI

Partililer araya girip, tartışmanın büyümesini engelledi. Tartışmanın ardından fenalaşan Akbuğa'yı eski CHP Milletvekili Atilla Kart sakinleştirdi.

CHP Konya İl Başkanı ile Belediye Başkanı Arasında Gerginlik

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Gerginliğin ardından Ereğli İlçe Başkanlığı üyeleri salonu terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de İzmir'in ardından Konya'da da ortalık karıştı! İl başkanının üzerine yürüyen belediye başkanı fenalaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'de İzmir'in ardından Konya'da da ortalık karıştı! İl başkanının üzerine yürüyen belediye başkanı fenalaştı - Son Dakika
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