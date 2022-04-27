CHP'li Ağbaba: "Ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV ve KDV alınmasın" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, akaryakıt fiyatındaki artışa dikkati çekerek, "Ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV ve KDV alınmaması için hazırladığımız kanun teklifini TBMM'ye sunduk." dedi.

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 2018'de başlayan bir ekonomik kriz ve bugünlerde ekonomik bir buhranla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Temel gıda ürünleri başta olmak üzere zam gelmeyen bir şey kalmadığını ifade eden Ağbaba, fiyat artışında Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada enflasyonda yedinci sırada bulunduğunu söyledi.

Ağbaba, insanların ev ve araba hayallerinin de tükendiğini savunarak, herkesin yoksulluk yaşadığını ve yoksullaşmaya devam ettiğini öne sürdü.

Nakliyecisinden taksicisine, minibüsçüsüne toplu ulaşım yapan esnafın zor durumda bulunduğunu da ifade eden Ağbaba, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının da yüksek olduğunu belirtti.

Ağbaba, ülkelerin asgari ücretlilerinin alabildiği akaryakıt fiyatlarına değinerek, "Bizi kıskanan Almanya'nın, asgari ücretlisi 818 litre akaryakıt alabiliyor." dedi.

Türkiye'de ise bir asgari ücretlinin 223 litre benzin alabildiğini belirten Ağbaba, esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ağbaba, bu konuda bir kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, "Ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV ve KDV alınmaması için hazırladığımız kanun teklifini TBMM'ye sunduk." dedi. Ağbaba, akaryakıtta da bu araçlardan vergi alınmaması çağrısında bulundu.

Gece 12.00'den sonra uygulanan müzik yasağının bayramdan itibaren kalkmasını talep eden Ağbaba, pandemi sürecinde nargile kafelerin de kapalı olduğunu belirterek onların da açılmasını istedi.