CHP'li Akhisar Belediyesi icralık oldu - Son Dakika
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CHP'li Akhisar Belediyesi icralık oldu

14.06.2022 14:47
CHP'li Akhisar Belediyesi icralık oldu

MANİSA (İHA) – CHP'li Akhisar Belediyesinin Personel Anonim Şirketi'ne, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları sebebiyle icra takibi başlatıldı.

MANİSA (İHA) – CHP'li Akhisar Belediyesinin Personel Anonim Şirketi'ne, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları sebebiyle icra takibi başlatıldı.

Akhisar Belediyesine bağlı Personel Anonim Şirketi icralık oldu. Konuyu gündeme getiren AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve yönetimini eleştirdi. Füzün, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan Akhisar Belediyesinde sular durulmuyor. Her geçen gün yeni bir olay ile gündem olan Akhisar Belediyesi, Personel Anonim Şirketi'nin prim borçlarını ödenmemesinden dolayı icralık oldu. Geçtiğimiz günlerde Akhisar Belediyesinin resmi araçları kullanılarak yapılan hurda hırsızlığı olayından sonra şimdi de Akhisar Belediyesi yönetim zafiyeti sebebiyle yeni bir skandalın içine düştü. Hurda hırsızlığından ve yağmacılığından sonra Akhisar Belediyesinin icraya düşmesi Akhisar halkını ve bizleri fazlasıyla üzmüştür. Buradan Besim Dutlulu ve ekibine soruyoruz; Bu zamana kadar belediye meclisinde 'maddi sıkıntımız yok' denilmesine rağmen SGK borçları neden ödenmedi, SGK borçlarının ödenmemesi, siyaset yapmak adına Belediye bünyesinde ihtiyaçtan çok daha fazla alınan çalışanlarınızdan mı kaynaklanıyor? Belediye başkanının algı yönetimi amacıyla sadece reklam için yaptığı çalışmaları Akhisar halkımız ile birlikte AK Parti İlçe Teşkilatı olarak yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

CHP'li Akhisar Belediyesi icralık oldu
CHP'li Akhisar Belediyesi icralık oldu

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Akhisar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Akhisar Belediyesi icralık oldu - Son Dakika

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