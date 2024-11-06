CHP'li Başarır: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Başarır: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı

Ali Mahir Başarır, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini vurguladı.

06.11.2024 16:50
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de bütçe maratonun başladığını, bu süreçte raporlarda kurumların harcamalarını günden günde daha net gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı kesin hesabını eleştiren Başarır, 2023 sonunda 4,5 milyar liraya çıkan motorlu hava taşıtları kalemiyle ilgili harcamanın detaylarının açıklanmasını istedi.

Yenidoğan çetesi soruşturmasına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na eleştirilerde bulunan Başarır, "Sağlık Bakanı soruşturmanın çok önce yapıldığını söylüyor, o gün kendisi il sağlık müdürü, kılını kıpırdatmıyor. O hastanedeki o doktorlar görevlerine devam ediyor, çocuklar ölmeye devam ediyor." dedi.

Başarır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "yine asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceklerine" ilişkin açıklamada bulunduğunu belirterek, "Yine kelimesi önemli, demek ki bugüne kadar işçinin enflasyona ezildiğini kabul eden bir bakan var." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, öğrenci yurtlarında bakımların tam olduğuna ilişkin açıklamada bulunduğunu belirten Başarır, öğrencilerin asansörde öldüğünü söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Narin Güran cinayeti soruşturması üzerinden eleştiren Başarır, "19 gün bu kızımı bulamadık. İddianamesi açıklanıyor, dosya ile ilgili ilk gün duyduğumuz neyse aslında aynı şeyler. Adalet Bakanı soruşturmanın iyi gittiğini söylüyor. Yönetilemeyen bir Türkiye var." diye konuştu.

Enflasyon hedefinin tutmadığını belirten Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

Şimşek göreve geldiğinde enflasyonun yüzde 38'lerde olduğunu belirten Başarır, sonraki süreçte yüzde 75'e yükseldiğini söyledi. Başarır, "Enflasyon düşecek mi, hayır. Bununla ilgili veri yok ama bir veri var; 2025 yılında MTV'ye, ehliyete, pasaporta, yurt dışından getirilen telefonlara yüzde 44 civarında zam geliyor. Ülkede emekliye umut yok, asgari ücrete ilişkin hiç iyi veriler yok ama zam oranları belli. 17 bin lira olan asgari ücret, bu enflasyon hesabında 10 bin liraya düşmüş şimdi yüzde 20-25 civarında bir zam yapmayı düşünüyorsunuz. Nasıl geçinecek bu insanlar. Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ali Mahir Başarır, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı - Son Dakika

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