TBMM Genel Kurulu, \'Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi\'ni görüşmek üzere toplandı

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, enerji alanında düzenlemeler içeren 'Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Görüşmeler başlamadan önce gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay konuşmasında söylediği sözlere değinerek, "Cumhurbaşkanı, iktidar 1 yıl içinde deprem konutlarını teslim edeceğini vadetmişken hala konuşabiliyor. Şunu söylüyor; 'Yerel yönetimlerde hizmet gidebilmesi için iktidarla paralel bir şekilde yol almalı' diyor. Yani siz bize oy verirseniz biz de size hizmet veririz diyor. Ben buradan soruyorum; Hatay'daki konutların bitmemesinin nedeni Hatay halkının kendisine oy vermemesi mi? Açıkça bunu söylüyor" dedi.

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: CUMHURBAŞKANIMIZA İFTİRA ATIYORSUNUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinin çarpıtılarak değerlendirmeler yapıldığı çok açık ve seçik bir şekilde görülüyor. ve hala buna ısrarla devam ediliyor. Ama söylendiği gibi değil aktarımlar. Ben bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerini Meclis tutanaklarına ve aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum; Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. İşte bir gerçeği şu anda sizlere söylüyorum; merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Bakın, siz söylenmemiş bir sözü iftira olarak ortaya koyuyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza iftira atıyorsunuz" dedi.

Akbaşoğlu, konuşmasının devamında, "Ne diyor Cumhurbaşkanımız 'Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da'; bunu dahi şu anda çarpıtmaya girişmeniz nasıl bir çarpık zihniyetle meselelerin hakikatini değil, sadece çarpıtma amaçlı meseleleri dinlediğinizin ve yorumladığınızın delili olarak tutanaklara geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği çok açık ve nettir. Sonuç itibariyle bu konuda herkes çarpıtma peşinde. Herkes biliyor ki Hatay, mayıs seçimlerinde de 'Erdoğan' demiştir. Depremzede vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin nasıl samimiyetle çalıştığının en büyük şahididir" ifadelerini kullandı.