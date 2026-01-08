CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçen Çakır'a tepki: Kılıçdaroğlu'na 'Bu adamı aday gösterme' diye yalvardık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçen Çakır'a tepki: Kılıçdaroğlu'na 'Bu adamı aday gösterme' diye yalvardık

Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li Başarır\'dan AK Parti\'ye geçen Çakır\'a tepki: Kılıçdaroğlu\'na \'Bu adamı aday gösterme\' diye yalvardık
08.01.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li Başarır\'dan AK Parti\'ye geçen Çakır\'a tepki: Kılıçdaroğlu\'na \'Bu adamı aday gösterme\' diye yalvardık
Haber Videosu

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye geçmesini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ben Sayin Kılıçdaroğlu'na yalvardım. Yapmayın efendim dedim. İstenmedi buna rağmen aday yapıldı. Şimdi yaşanan tabloyu görüyoruz. Utanç verici bir tablo" dedi.

Kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildikten sonra CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, dün AK Parti'ye katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SELAM DURDU

Çakır'a rozeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Çakır, rozeti takıldıktan sonra yaptığı konuşmada, "İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam durdu.

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçen Çakır'a tepki: Kılıçdaroğlu'na 'Bu adamı aday gösterme' diye yalvardık

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA YALVARDIM..."

CHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çakır'ın parti değiştirmesine tepki gösterdi. Başarır şu ifadeleri kullandı: "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na yalvardım. 'Yapmayın efendim' dedim. İstenmedi, buna rağmen aday yapıldı. Şimdi yaşanan tabloyu görüyoruz. Utanç verici bir tablo. Altıncı sırada gençlikten gelen mücadele veren her zaman gördüğümüz kardeşimiz vardı. Onun önüne koyuldu bu arkadaş. Bugün gördük ki Erdoğan'a selam çakıyor. Biz uyardık, daha ne diyebilirim. Yalvardım Kemal Bey'e."

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçen Çakır'a tepki: Kılıçdaroğlu'na 'Bu adamı aday gösterme' diye yalvardık

"ENGİN ÖZKOÇ, VELİ AĞBABA, ONURSAL ADIGÜZEL HEPSİ KARŞI ÇIKTI"

Ben birinci sıradaydım. Gençlik kolları başkanımızın hakkını yemeyin dedim. Bu adam çok sakıncalı bir adam dedim. Benim duygusal kopuşum budur. Mersinli'ye yapılan partiye yapılan yanlışı unutmadım. Benim o günkü ses kayıtlarımı canlı yayında dinlettirdi. Gene böyle tipler gelse aynı tepkiyi veririm. Grup başkanvekillerimiz Engin Özkoç, Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel hepsi karşı çıktı. PM'de dakikalarca tartışıldı. Kimse istemedi ama tüm çabamıza rağmen bu kişi beşinci sıradan partinin emeğini, Mersin halkının tercihini AKP sıralarında kullandı. Erdoğan, o bile şaşırdı o selam çakarken. Mersin'li bunu affetmeyecektir. Madem kendilerine bunu yakıştırdılar. Diyecek bir sözüm yok"

Ali Mahir Başarır, Milletvekili, Politika, AK Parti, Mersin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçen Çakır'a tepki: Kılıçdaroğlu'na 'Bu adamı aday gösterme' diye yalvardık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 123456Aa 123456Aa:
    Ali mahir nasıl aday olmuş onu da anlatsın 6 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu 17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Özgür Özel’den 5 il ve ilçede ’seçimler yenilensin’ çağrısı Özgür Özel'den 5 il ve ilçede 'seçimler yenilensin' çağrısı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
15:52
İstanbul’da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:49:51. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçen Çakır'a tepki: Kılıçdaroğlu'na 'Bu adamı aday gösterme' diye yalvardık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.