CHP'li Bekaroğlu, ayçiçek ve buğdaydaki sıkıntılara seneye çayın da ekleneceğini savundu - Son Dakika
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CHP'li Bekaroğlu, ayçiçek ve buğdaydaki sıkıntılara seneye çayın da ekleneceğini savundu

09.03.2022 13:10
CHP'li Bekaroğlu, ayçiçek ve buğdaydaki sıkıntılara seneye çayın da ekleneceğini savundu

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ayçiçek ve buğdayda yaşanan sıkıntılara gelecek yıl çayın da ekleneceğini öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ayçiçek ve buğdayda yaşanan sıkıntılara gelecek yıl çayın da ekleneceğini öne sürdü.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ayçiçek yağı, buğday üretimi ile akaryakıt fiyatlarındaki tartışmalara değinerek, "Şu anda yaşanan bir sıkıntı var ve bu sıkıntı hiçbir şekilde Ukrayna'daki savaşlarla ilgili değildir. Hiç mi ilgili değildir? Tabii bir ilgisi var ama öyle esas sebebi bunlar değildir. Zaten ayçiçek yağıyla ilgili bir sıkıntı vardı. Zaten fiyatlar 4-5'e katlanmıştı. Dikkat ederseniz hükümet sözcülerinin hiçbiri ayçiçeği fiyatlarından söz etmiyor." diye konuştu.

Türkiye'de nüfus ve buğday üretimine ilişkin rakamları paylaşan Bekaroğlu, "Türkiye'de çok ciddi bir buğday açığı vardır. Kendi kendine yeten bir ülke değildir bu buğday konusunda. Çok açık, net. İthalatla kapatıyor açığını." görüşünü savundu.

"Yağ sıkıntısı yok" açıklamalarına da tepki gösteren Berberoğlu, "Yağ sıkıntısı var. Yağ açığımız var. İthal ediyoruz zaten. İthalatla kapatıyoruz." ifadesini kullandı. Bekaroğlu, "Yağ üreticileriyle ilgili Derneğin Başkanı diyor ki, 'Azak Denizi'nde şu kadar gemi var. O gemiler gelince sıkıntı ortadan kalkacak.' Bakan ise 'hiçbir stok sıkıntımız yoktur' diyor. Hangisi doğru? Kaldı ki o Dernek Başkanı'na kendileri açıklama yaptırdılar ve o açıklamaları marketlere astılar. Ciddi bir ayçiçek açığı var. Açığın ötesinde bir de fiyatlarda korkunç bir artma var. Bir sene içinde fiyatlar 4-5 misli arttı." dedi.

Ayçiçek, buğday ve ekmekteki sıkıntılara gelecek yıl çayın da ekleneceğini ileri süren Bekaroğlu, "Artık Doğu Karadeniz Bölgesi'nde vatandaş çaya gübre atamıyor. Geçen sene 2 bin küsur lira olan gübre 9 bin liraya gelmiştir. Şu anda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kimse de para yoktur. Kimse gübre atamıyor ve gübreye alışmış olan toprakta gelecek sene verim yarı yarıya düşecek. Zaten Türkiye, kendi ihtiyacından az çay üretiyor. Yarı yarıya düştüğü zaman Türkiye'deki çay sıkıntısını göreceğiz." şeklinde konuştu.

CHP'li Bekaroğlu, ayçiçek ve buğdaydaki sıkıntılara seneye çayın da ekleneceğini savundu
CHP'li Bekaroğlu, ayçiçek ve buğdaydaki sıkıntılara seneye çayın da ekleneceğini savundu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Buğday, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Bekaroğlu, ayçiçek ve buğdaydaki sıkıntılara seneye çayın da ekleneceğini savundu - Son Dakika


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