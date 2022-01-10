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CHP'li Çeviköz, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Çeviköz, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması

10.01.2022 13:01
CHP'li Çeviköz, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'deki bütün siyasi partilerin görüşünün, Kazakistan'ın bir an önce istikrara kavuşması yönünde olduğunu belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'deki bütün siyasi partilerin görüşünün, Kazakistan'ın bir an önce istikrara kavuşması yönünde olduğunu belirtti.

Çeviköz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento ve diplomasi muhabirleriyle Meclis'te kahvaltıda bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Millet İttifakı'nın, iktidara gelmesi halinde ilk olarak iç politikada demokrasinin ve özgürlüklerin sağlanmasına yönelik adımlar atacağını dile getiren Çeviköz, sonraki süreçte dış politikanın da şekilleneceğini de kaydetti. Çeviköz, Millet İttifakı'nın hazırladığı anayasa taslağının yakında basına duyurulacağını da vurguladı.

Bir gazetecinin Kazakistan'daki olaylara ilişkin bir soru yöneltmesi üzerine Çeviköz, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile bir görüşme yaptıklarını anlattı. Çeviköz, Saparbekuly'nin, ekonomik gerekçelerle başlayan gösterilerin hükümete karşı bir hale dönüştüğünü, öte yandan ülkeye gelen bazı silahlı grupların, Almatı'da hükümet binalarına saldırdığını ve silah dükkanlarının yağmalandığını ifade ettiğini aktardı.

Ünal Çeviköz, Kazakistan'ın, refah seviyesi ve uluslararası prestij bakımından Orta Asya'nın en güçlü ülkesi olduğuna işaret ederek, "Kazakistan'ın istikrarsızlığa çekilmesi hedeflenmiş olabilir." diye konuştu.

Almatı'da 75 Türk vatandaşının tahliye edilmeyi beklediğini, şehirdeki olaylar kontrol altına alınamadığı için Türk Hava Yolları personelinin de aralarında bulunduğu yurttaşların, güvenliği sağlanan Almatı Havaalanı'na götürülemediğini anlatan Çeviköz, tahliyeler konusunda bugün gelişme yaşanabileceğini söyledi. Çeviköz, öte yandan Türkiye'deki 1500'e yakın Kazak vatandaşının da ülkesine dönmek istediğini bildirdi.

Kazakistan'daki olaylar konusunda yanlış bir algı oluştuğuna dikkati çeken Çeviköz, "Kazakistan, Rusya'nın işgali altında değildir. Tokayev, yarın ulusa sesleniş konuşması yapacak ve büyük bir ihtimalle bu durumu anlatacak. 'Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Barış Gücü ne zaman Kazakistan'dan çekilir' sorusunun cevabı; Kazakistan ne zaman isterse o zaman çekilecek." ifadesini kullandı.

CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin Kazakistan için yapabileceği her türlü girişimde bulunduğunu ve destek veren açıklamaların dile getirildiğini de anlatarak, "Türkiye'de herhangi bir şekilde Kazakistan'daki olaylarla ilgili olarak siyasi partiler arasında bir görüş farkı yoktur, çünkü biz Kazakistan'ı kardeş olarak görüyoruz. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin görüşü, Kazakistan'ın bir an önce istikrara kavuşması yönündedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal Çeviköz, başka bir soruyu yanıtlarken, Türkiye'nin, S-400 konusundaki adımlarının, Pakistan ile planlanan helikopter projesinin iptal edilmesine yol açtığını ileri sürdü. ABD'nin, Türkiye'ye yönelik bu ambargosunun, milyarlarca dolarlık kayba yol açtığını söyleyen Çeviköz, pazara yeni giren bir ülke açısından bu tutarın büyük bir kayıp olduğunu savundu.

Başka bir soru üzerine de Çeviköz, Türkiye'de her kurumda olduğu gibi Dışişleri Bakanlığında da liyakat temelli değil "sadakat" esaslı atamalar yapıldığını öne sürerek, iktidara gelmeleri halinde bunu değiştireceklerini belirtti.

Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde bakanlıkların partilere göre dağılımının nasıl olacağının sorulması üzerine de Çeviköz, bu konuların seçimlerden önce görüşülerek karara bağlanmasının doğru olacağını dile getirdi. Çeviköz, seçimlerden sonra bir "onarım hükümeti" kurulacağını, bunun uzman ve teknokrat niteliğine sahip olması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik atamasına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de Çeviköz, "Böyle bir siyasi atamanın, bizim de Washington'a siyasi atama yapmamızdan kaynaklanıyor olduğu düşünülebilir. Ama birebir karşılık vermek maksadıyla yapılmıştır diyemem. Seçilen kişinin niteliği önemli. Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı hareketi başlatan 17-18 senatörden biri olması, belki Biden'ın onu özellikle seçmesine yol açmış olabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dış politikada öngörülebilir, güvenilir ve inandırıcı olmadığını iddia eden Çeviköz, bazı ülkelerle normalleşme adımları atıldığını anımsattı. Çeviköz, "Her normalleşme çabasının arkasından birkaç milyar dolar çıkıyor. Bir muhasebesi var bu işin. Olay, dış politikayı düzeltmek maksadıyla değil, ekonomik bakımdan ülkenin sıkışıklığının önünü açmak maksadıyla bazı palyatif tedbirler olarak, hamleler yapılıyor." görüşünü öne sürdü.

CHP'li Çeviköz, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala davası bağlamında Türkiye'ye yaptırım kararı almadan önce, Kavala'nın serbest bırakılacağını umduğunu da söyledi.

2022 yılında Türkiye'nin dış politikasını, ilk olarak AB bağlamında Fransa seçimlerinde Macron'un yeniden seçilip seçilmeyeceğinin etkileyeceğini kaydeden Çeviköz, öte yandan KKTC seçimleri, Libya'da olası seçimler ile ABD'de senato yenileme seçimlerinin de dış politikada etkili olacağını anlattı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Çeviköz, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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