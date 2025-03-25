CHP'li delegeden itiraf geldi: Kurultayda Özgür Özel'e oy karşılığında 600 bin lira teklif edildi - Son Dakika
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Politika

CHP'li delegeden itiraf geldi: Kurultayda Özgür Özel'e oy karşılığında 600 bin lira teklif edildi

CHP\'li delegeden itiraf geldi: Kurultayda Özgür Özel\'e oy karşılığında 600 bin lira teklif edildi

CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada ifade veren partinin Hakkari delegeleri Kemal Ölmez, kendisini telefonla arayan kişinin Özgür Özel'e oy karşılığında rüşvet teklifinde bulunduğunu söyledi. Ölmez, ''Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik.'' dedi.

25.03.2025 18:33
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, partinin Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık sıfatıyla ifade verdi.

CHP'Lİ DELEGEDEN "KURULTAY" İTİRAFI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Kemal Ölmez, 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Hakkari delegesi olduğunu, kurultay esnasında oylarını değiştirmeleri için delegelere farklı numaralardan telefon geldiğine şahit olduğunu anlattı.

"600 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ÖZGÜR ÖZEL'E OY VERMEMİZ İSTENDİ"

Ankara'da olduğu süreçte şahsi hattına da telefon geldiğini kaydeden Ölmez, "Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra seçilen yeni parti yönetimi tarafından ihraç edildiğini belirten Ölmez, o dönem kendisini arayan telefon hatlarını kimin kullandığının araştırılması için HTS kaydının incelenmesine rızası olduğunu ifade etti. Tanık Nazım Demir ise kurultay döneminde Hakkari CHP il başkanı olduğunu, o dönem delegelere para, makam ve mevki teklif edildiği öne sürdü.

"ÖZGÜR ÖZEL'E OY VERENLERİ İŞE ALDILAR"

Demir, şunları kaydetti: "CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş'ın oğlu Mehmet Fatih Taş'ın İzmir Karşıyaka Belediyesine kurultaydan birkaç gün önce işe alındığını öğrendim. Bu şekilde adaylardan Özgür Özel'e oy verilirse işe alma gibi bazı menfaatlerin temin edildiğini biliyorum. Bu konuda farklı kişilere de teklifler yapıldığını duyuyorduk."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Hakkari, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li delegeden itiraf geldi: Kurultayda Özgür Özel'e oy karşılığında 600 bin lira teklif edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Volkan:
    ulan yalana bak. 600 bin ahahahaha. 1000 delehe x 600 bin = 600 milyon :). "yalan ne kadar büyükse inanın o kadar çok olur" nazi propaganda bakanı 121 270 Yanıtla
  • Idris altınöz:
    sondakikanin tüm haberleri yalan inanmayın . bu haberi yapmak için ne kadar para aldılar birilerinden . haberlerin tümüne bakın CHP karsiti 90 206 Yanıtla
  • nqwqqpsch4:
    bunlar nasıl bir partiye dönüştüler bir de ülke yönetecekler mazallah 216 62 Yanıtla
  • Behzat null:
    CHP’de İMAMOĞLU ve Özgür ÖZEL haricinde herkes yalancı. Kim itirafta bulunda yalan, bir tek kendileri doğru. 104 103 Yanıtla
  • 78908900:
    O yalan bu yalan diyerek yolsuzu hırsızı savunan arkadaş ...Savcılar saglam delillere ulaşmadan soruşturma baslatmaz ...İnanmanız için hanği olayın gerçekleşmesi gerekiyor... Savcılar ,hakimler siyasi görüşe göre mi ksrar veriyor ,O savcı/hakimlerin hepsi muhalefet karşıtı iktşdar yanlısı mı oluyor size göre ? Vay efendim o partili yaptı ,bizimki de yapsın ile bir yere varamaz .Mahkeme de aklasın kendilerini ...Suç işlememiş kişi yurtdışına nefen kaçma gereği duyar ki ? 165 29 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    tekfurun trolleri hemen atlamış zübüğü savunmaya..onlar için tek doğru hırsızın masumiyeti:)) 136 28 Yanıtla
  • 205622:
    Tayyib in karisinda aday olunmasaydi bu lar hiç cikmayacakti 32 106 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    eşekler inatçıdır,gitmem dedimi sopayı yer yinede gitmez.bosuna laf anlatmayın.adam teklif ettiler diyosa bı bildiği var demekki, hesap kitap yapıyonuz..hepsine değil zaten kendini satanlara verilmiş o paralar 105 13 Yanıtla
  • k K:
    İddiasının gerçeği aykırı olmadığını hukuka uygun Delilerle kanıtlamayan kişiye sahtekar derler. Buyurun iddianızı kanıtlayın. Siz böyle bir Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak için AKP de 600 bin lira alan kişisiniz. 28 76 Yanıtla
  • Lokman Yaslan:
    Çok komikk la Hakkari 15 44 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li delegeden itiraf geldi: Kurultayda Özgür Özel'e oy karşılığında 600 bin lira teklif edildi - Son Dakika
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