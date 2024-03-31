CHP\'li Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkan Adayları seçim zaferini kutladı

Politika

CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur kesin olmayan seçim sonuçlarına göre seçim yarışını önce götürmelerini kent meydanında yoğun kalabalıkla kutlamaya başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Denizli'de kesin olmayan ilk sonuçlara göre CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur yarışı önde götürüyor.

Elde edilen ilk bilgilere göre seçimi kazanan CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, kutlamalara başladı. Sonuçları SKM'de takip eden Başkan Şeniz Doğan, kesin olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından seçim zaferini kutlamaya başladı. Başkan Doğan'ın havai fişekler ve sloganlarla SKM önünde başlayan kutlamaları, Pamukkale Adayı Ertemur ve parti yöneticilerinin de katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'nda devam etti. CHP'li adayların kutlamaları, araç konvoyları ve kent meydanında yoğun vatandaş katılımıyla gerçekleşti. Ellerindeki Türk ve parti bayraklarıyla kutlamalara katılan partliler, zeybek oynadı. Kutlamalarına devam eden CHP'li Doğan ve Ertemur'un ilerleyen saatlerde açıklama yapacakları öğrenildi. - DENİZLİ