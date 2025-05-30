CHP'li Edremit Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Edremit Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

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CHP\'li Edremit Belediyesi\'ne usulsüzlük operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
30.05.2025 19:16  Güncelleme: 19:26
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CHP\'li Edremit Belediyesi\'ne usulsüzlük operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
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Balıkesir'de, CHP'li Edremit Belediyesi'ne bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde Balıkesir ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, üç belediye personeli olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'ne bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'ne ağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görev yapan E.P., S.D. ve O.S. isimli üç personelin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

USULSÜZLÜK OPERASYONUNDA 7 GÖZALTI

Vatandaş ihbarı üzerine başlatılan çalışma ve teknik takip kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Edremit Belediyesi'nde ise polis ekipleri geniş çaplı arama işlemi yaptı. Operasyon Balıkesir ve Adana illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilirken; toplam gözaltı sayısı 7 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'li Edremit Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa sagdic:
    sadece CHP belediyeleri bravoo size. MHP akp sütten çıkmış ak kasik 2 1 Yanıtla
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