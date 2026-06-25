CHP'li Emir'den rüşvet ve NATO eleştirisi - Son Dakika
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CHP'li Emir'den rüşvet ve NATO eleştirisi

25.06.2026 14:38
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Murat Emir, CHP'li belediye başkanlarına yönelik rüşvet iddialarını değerlendirirken NATO Zirvesi'ni de eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "CHP'li belediye başkanlarının nasıl atandığı, nasıl seçildiği herkesin gözü önünde oldu. Aylar sonrasında 'sen şu menfaati temin ettin de adaylaştın' demek için gerçekten düşman hukuku uygulamak ve bir gözü dönmüşlük gerektirir." dedi.

???????Emir, Meclis'teki basın toplantısında, muharrem ayının tüm insanlığa barış, sevgi, kardeşlik ve adalet getirmesini diledi, dağıtılan lokma ve aşurelerin kabul olmasını temenni etti.

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu şüphelilerin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, şunları söyledi:

"İddialara, onlara sorulan sorulara baktığınızda para transferi yapmak, adaylığı için menfaat temin etmek. Takvime bakıyorsunuz, ocak ayında aday olmuşlar. Varsa dosyanın ayrıntılarını bilemiyoruz ama iddia edildiği kadarıyla mart ayında bir para iddiasından bahsediliyor. Birazcık akıl, vicdan, izana ihtiyaç var. CHP'li belediye başkanlarının nasıl atandığı, nasıl seçildiği herkesin gözü önünde oldu. Aylar sonrasında 'sen şu menfaati temin ettin de adaylaştın' demek için gerçekten düşman hukuku uygulamak ve bir gözü dönmüşlük gerektirir."

NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin alınan tedbirleri eleştiren Emir, geçmiş yıllarda New York, Londra, Roma, Madrid ve Paris gibi kentlerde, dünya başkentlerinde de zirvelerin yapıldığını hatırlattı. Emir, şöyle konuştu:

"Demokrasi olduğu için o ülkenin vatandaşları, aktivistler NATO'ya karşı eylemlerde bulundular, görüşlerini ifade ettiler, gösteri yürüyüşleri yaptılar ama hiçbiri tartaklanmadı, gözaltına alınmadı. O şehirler insansızlaştırılmadı, yollar kapatılmadı, 13 gün idari izin verilerek şehirler boşaltılmadı. Şu anda Ankara hayalet şehir olma yolunda. Yollar kapatılıyor, iş yerleri kapatılıyor, hastanelere randevular sınırlanıyor, memurlar izne gönderiliyor, parklar kapatılıyor ve yaşam felç ediliyor. Bir OHAL dönemi, bir sıkıyönetim. Niye? Çünkü gelen liderlerden vatandaşı saklayacaklar. Havaalanında başlıyor saklama. Uçaktan iniyor, biniyor aracına. Kötü görüntüler görmesin diye brandalar, arka taraftaki yoksulluk fark edilmesin diye yollara makyajlama çabaları. Macron koşacak diye parklar kapatılıyor. Oysa parklara emekliler, yaşlılar gidecek, yürüyüşler yapacaklar. Macron'un güvenliğini almak başka türlü mümkün değil miydi?"

Emir, NATO Zirvesi'ni takip etmek isteyen bazı medya kuruluşları ile gazetecilere akreditasyon yapılmadığını öne sürerek, eleştirilerde bulundu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Murat Emir, 3. Sayfa, Politika, Nato, Emir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Emir'den rüşvet ve NATO eleştirisi - Son Dakika

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