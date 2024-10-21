CHP\'li Emir: Gülen bir haindir!

Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim açımızdan Fetullah Gülen, çok uzunca bir süredir haindir" dedi.

CHP'li Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Türkiye'nin günlerdir bir skandalla sarsıldığını belirterek, "Bebeklerin 3-5 kuruş için göz göre göre, bakanlığın ve emniyetin takibindeyken ölüme terk edilmesini asla kabul etmiyoruz. Bir defa Sayın Bakanın, 'Bu yenidoğan ölümleriyle gündemi doldurmaya çalışıyorlar' demesini kınıyoruz. Bundan daha önemli bir gündem maddemiz yoktur ve bunu konuşmaya devam edeceğiz, sorumluların yakasını bırakmayacağız. Sizin daha önemli gündem maddeleriniz olabilir; ama bebekler ölüme terk edilmiş ve devlet soyulmuşken bizim konuşacak daha önemli bir konumuz yok. Dönemin İl Sağlık Müdürü ve bugünün Sağlık Bakanı görevini yapmamıştır, görevini savsaklamıştır. Çünkü iddianameden de anlıyoruz ki bu çetenin bir ucu yargıya gitmektedir, bir ucu siyasete" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerin yoğun bakım ünitelerini denetlemesine ilişkin yönetmelikleri olduğunu hatırlatan Emir, hayatını kaybeden 10 bebeğin isimlerinin yazıldığı tabloyu göstererek, "Bebeklerin ölüme terk edildiği bir Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı ızdırap içerisindeyiz. Dolayısıyla bu tablonun adını 'utanç tablosu' olarak işaret etmekte bir sakınca yok" diye konuştu.

'FETULLAH GÜLEN'İ ABD'DEN İSTİYORMUŞ GİBİ YAPTILAR'

Emir, 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin de "Bizim açımızdan Fetullah Gülen, çok uzunca bir süredir haindir. Bu ülkeye kastetmiş, devletin kurumlarını ele geçirmiş, çökertmiş; siyasi iktidarla el ele vererek orduyu, yargıyı, devletin tüm kurumlarını ele geçirerek çürütmüş ve nihayetinde bir darbe girişimine kalkışmış bir haindir. Onun arkasından, 'Allah rahmet etsin' demeyeceğiz; ama ortaklık yapanlar, destekleyenler, onunla el ele verip, 'Orduyu çökerttik' diyenler, ona, 'Hoca efendi' diyenler, aynı menzile yürüyenler, 'Gel de birlikte ıslanalım' diyenler herhalde Fatiha'yı eksik etmeyeceklerdir. Fetullah Gülen'i istiyormuş gibi yaptılar ABD'den ama asla istemediler. Gerçek delilleri, Fetullah Gülen denilen şahıs ile darbe girişimi arasındaki delilleri, ABD'nin önüne koyamadılar" değerlendirmesinde bulundu.